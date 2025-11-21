“मैं अल्लाह-अल्लाह पुकारता रहा और…” शख्स ने सुनाई बांग्लादेश में आए भूकंप की खौफनाक आपबीती

बांग्लादेश (Bangladesh) ढाका डिवीज़न (Dhaka Division) के नरसिंहदी (Narsingdi) शहर से 14 किलोमीटर वेस्टर्न साउथवेस्ट में आज सुबह आए 5.5 तीव्रता के भूकंप (Earthquake) से हड़कंप मच गया। इस भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर रही। भूकंप का झटका काफी तेज़ था जिससे कई घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। लोग डरकर अपने घरों से बाहर भाग निकले। अब तक 6 लोगों की इस भूकंप के कारण मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। बांग्लादेश में आए भूकंप का झटका कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य इलाकों में भी महसूस किया गया।