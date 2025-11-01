बंकिम ब्रह्मभट्ट पर 500 मिलियन डॉलर के फर्जीवाड़े का आरोप, अमेरिका में किस कंपनी के साथ की धोखाधड़ी

भारतीय मूल के ब्रह्मभट्ट ने बैंकाई ग्रुप की स्थापना की, जो ग्लोबल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज देती है। उनकी कंपनियां अमेरिका में छोटे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सपोर्ट करती थीं। लेकिन अब यह स्कैम प्राइवेट क्रेडिट मार्केट की बढ़ती धोखाधड़ी की मिसाल बन गया है, जहां हाल ही में ऑटो पार्ट्स मेकर फर्स्ट ब्रांड्स और ट्रिकलर जैसे केस सामने आए। हालांकि, ब्रह्मभट्ट के वकील ने आरोपों से इनकार किया है, लेकिन कोर्ट में जवाब देना बाकी है। HPS ने क्विन इमैनुएल लॉ फर्म और CBIZ को जांच सौंपी है।