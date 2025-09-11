दोहा में हवाई हमले पर नेतन्याहू का बड़ा बयान – “9/11 के बाद जो अमेरिका ने किया, वही हमने भी किया”

कतर (Qatar) की राजधानी दोहा (Doha) में 9 सितंबर को स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 3 बजे कतारा इलाके में एक के बाद एक कई धमाके हुए। ये धमाके इज़रायल (Israel) के हवाई हमले की वजह से हुए, जो इज़रायली सेना ने हमास (Hamas) के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाते हुए किए। हमास के वरिष्ठ नेता हमले के समय गाज़ा में सीज़फायर प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। इज़रायली सेना ने हवाई हमले में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों के आवासीय भवनों को निशाना बनाया गया। इस हवाई हमले में हमास के 6 सदस्य मारे गए। कतर के अनुसार एक आंतरिक सुरक्षा अधिकारी की भी मौत हुई और कई नागरिक भी घायल हो गए।