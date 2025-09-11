दोहा में हवाई हमले पर नेतन्याहू का बड़ा बयान – “9/11 के बाद जो अमेरिका ने किया, वही हमने भी किया”

कतर (Qatar) की राजधानी दोहा (Doha) में 9 सितंबर को स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 3 बजे कतारा इलाके में एक के बाद एक कई धमाके हुए। ये धमाके इज़रायल (Israel) के हवाई हमले की वजह से हुए, जो इज़रायली सेना ने हमास (Hamas) के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाते हुए किए। हमास के वरिष्ठ नेता हमले के समय गाज़ा में सीज़फायर प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। इज़रायली सेना ने हवाई हमले में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों के आवासीय भवनों को निशाना बनाया गया। इस हवाई हमले में हमास के 6 सदस्य मारे गए। कतर के अनुसार एक आंतरिक सुरक्षा अधिकारी की भी मौत हुई और कई नागरिक भी घायल हो गए।
कतर की सरकार समेत कई देशों ने इज़रायल के इस हवाई हमले की निंदा की है। हालांकि इज़रायल ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना ने सटीक निशाना साधते हुए हवाई हमले किए गए, जिससे नागरिकों की मौत न हो।
इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले पर बयान जारी करते हुए कहा, "मैं कतर और उन सभी देशों, जो आतंकियों को पनाह देते हैं, से कहना चाहता हूं कि या तो उन्हें अपने देश से निकाल दो या न्याय के कटघरे में लाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर वैसा ही करेंगे जैसा पहले किया। इज़रायल ने कुछ गलत नहीं किया है। 9/11 के बाद जो अमेरिका ने किया, वही हम 7 अक्टूबर को इज़रायल पर हुए हमले के बाद वही हमने भी किया और कर रहे हैं।"