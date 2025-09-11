Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

दोहा में हवाई हमले पर नेतन्याहू का बड़ा बयान – “9/11 के बाद जो अमेरिका ने किया, वही हमने भी किया”

कतर की राजधानी दोहा में इज़रायल के हवाई हमले की तुलना इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 9/11 के बाद जो अमेरिका ने किया, उससे की है। कैसे? आइए नज़र डालते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 11, 2025

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu (Photo - Washington Post)

कतर (Qatar) की राजधानी दोहा (Doha) में 9 सितंबर को स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 3 बजे कतारा इलाके में एक के बाद एक कई धमाके हुए। ये धमाके इज़रायल (Israel) के हवाई हमले की वजह से हुए, जो इज़रायली सेना ने हमास (Hamas) के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाते हुए किए। हमास के वरिष्ठ नेता हमले के समय गाज़ा में सीज़फायर प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। इज़रायली सेना ने हवाई हमले में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों के आवासीय भवनों को निशाना बनाया गया। इस हवाई हमले में हमास के 6 सदस्य मारे गए। कतर के अनुसार एक आंतरिक सुरक्षा अधिकारी की भी मौत हुई और कई नागरिक भी घायल हो गए।

दोहा में इज़रायली हमले की निंदा

कतर की सरकार समेत कई देशों ने इज़रायल के इस हवाई हमले की निंदा की है। हालांकि इज़रायल ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना ने सटीक निशाना साधते हुए हवाई हमले किए गए, जिससे नागरिकों की मौत न हो।

ये भी पढ़ें

9/11 Attacks: आज से 24 साल पहले हुआ था अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला, 2,996 लोगों की गई थी जान
विदेश
9/11 Attacks

"9/11 के बाद जो अमेरिका ने किया, वही हमने भी किया"

इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले पर बयान जारी करते हुए कहा, "मैं कतर और उन सभी देशों, जो आतंकियों को पनाह देते हैं, से कहना चाहता हूं कि या तो उन्हें अपने देश से निकाल दो या न्याय के कटघरे में लाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर वैसा ही करेंगे जैसा पहले किया। इज़रायल ने कुछ गलत नहीं किया है। 9/11 के बाद जो अमेरिका ने किया, वही हम 7 अक्टूबर को इज़रायल पर हुए हमले के बाद वही हमने भी किया और कर रहे हैं।"

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान में सेना ने किया 19 आतंकियों का एनकाउंटर
विदेश
Pakistan soldiers

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

11 Sept 2025 04:43 pm

Published on:

11 Sept 2025 04:32 pm

Hindi News / World / दोहा में हवाई हमले पर नेतन्याहू का बड़ा बयान – “9/11 के बाद जो अमेरिका ने किया, वही हमने भी किया”

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.