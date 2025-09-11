पाकिस्तान में सेना ने किया 19 आतंकियों का एनकाउंटर

एक समय पर जो पाकिस्तान (Pakistan) दुनियाभर में आतंकवाद (Terrorism) का हॉटस्पॉट माना जाता था, अब वो खुद भी आतंकवाद के दलदल में धंस चुका है। पाकिस्तान में आए दिन ही आतंकी हमलों के मामले सामने आते रहते हैं और ये आतंकी सामान्य जनता के साथ ही देश की पुलिस और सेना को भी नहीं छोड़ते। ऐसे में आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना देशभर में सैन्य अभियान चलाती है। एक बार फिर सेना ने ऐसा ही किया है और आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाते हुए पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ 3 अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की है।