विदेश

पाकिस्तान में सेना ने किया 19 आतंकियों का एनकाउंटर

पाकिस्तान में एक बार फिर सेना ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पाकिस्तानी सेना ने 19 आतंकियों को मार गिराया है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 11, 2025

Pakistan soldiers
Pakistan soldiers (Photo - ANI)

एक समय पर जो पाकिस्तान (Pakistan) दुनियाभर में आतंकवाद (Terrorism) का हॉटस्पॉट माना जाता था, अब वो खुद भी आतंकवाद के दलदल में धंस चुका है। पाकिस्तान में आए दिन ही आतंकी हमलों के मामले सामने आते रहते हैं और ये आतंकी सामान्य जनता के साथ ही देश की पुलिस और सेना को भी नहीं छोड़ते। ऐसे में आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना देशभर में सैन्य अभियान चलाती है। एक बार फिर सेना ने ऐसा ही किया है और आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाते हुए पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ 3 अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की है।

19 आतंकियों का किया एनकाउंटर

पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने आज, गुरुवार, 11 सितंबर को जानकारी दी कि खैबर पख्तूनख्वा के मोहमंद ज़िले में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेना ने 14 आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद सेना ने दूसरी कार्रवाई में उत्तरी वज़ीरिस्तान ज़िले के दत्ता खेल इलाके में गोलीबारी करते हुए 4 और आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद सेना ने तीसरी कार्रवाई में 1 और आतंकी मार गिराया। इस तरह से पाकिस्तानी सेना ने 3 अलग-अलग कार्रवाइयों में कुल 19 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया।

हथियार भी किए बरामद

इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान आतंकियों के पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए। इन हथियारों और गोला-बारूद का इस्तेमाल इन इलाकों में कई आतंकी ग़तिविधियों में किया जाता था।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी

पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ ने अपने देश की सेना के साहस की तारीफ की है। साथ ही यह भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता।

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

11 Sept 2025 03:44 pm

Published on:

11 Sept 2025 03:25 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान में सेना ने किया 19 आतंकियों का एनकाउंटर

