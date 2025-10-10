पीएम मोदी से बात करने के लिए नेतन्याहू ने बीच में ही रोकी गाज़ा समझौते पर कैबिनेट मीटिंग

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहे युद्ध में जल्द ही सीज़फायर हो सकता है। यह एक बड़ी सफलता है, जिससे 2 साल बाद गाज़ा में शांति की स्थापना हो सकती है। गाज़ावासियों में इस वजह से खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हमास की तरफ से सभी 20 जीवित बंधकों की रिहाई पर सहमति जताने और इज़रायल की तरफ से करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करने पर ग्रीन सिग्नल देने के बाद अब इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के ऑफिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच गुरुवार को भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने नेतन्याहू को फोन लगाया।