पीएम मोदी से बात करने के लिए नेतन्याहू ने बीच में ही रोकी गाज़ा समझौते पर कैबिनेट मीटिंग

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। पीएम मोदी से बात करने के लिए नेतन्याहू ने गाज़ा समझौते पर चल रही कैबिनेट मीटिंग को बीच में ही रोक दिया।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 10, 2025

Indian Prime Minister Narendra Modi and Israeli PM Benjamin Netanyahu

Indian Prime Minister Narendra Modi meets Israeli PM Benjamin Netanyahu (Photo - ANI)

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहे युद्ध में जल्द ही सीज़फायर हो सकता है। यह एक बड़ी सफलता है, जिससे 2 साल बाद गाज़ा में शांति की स्थापना हो सकती है। गाज़ावासियों में इस वजह से खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हमास की तरफ से सभी 20 जीवित बंधकों की रिहाई पर सहमति जताने और इज़रायल की तरफ से करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करने पर ग्रीन सिग्नल देने के बाद अब इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के ऑफिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच गुरुवार को भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने नेतन्याहू को फोन लगाया।

नेतन्याहू को दी बधाई, गाज़ा समझौते का किया स्वागत

पीएम मोदी ने नेतन्याहू को फोन लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गाज़ा में शांति प्लान के तहत हुई प्रगति पर इज़रायली पीएम को बधाई दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बंधकों की रिहाई और गाज़ा के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने पर हुए समझौते का स्वागत भी किया। पीएम मोदी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप या स्वरूप में आतंकवाद अस्वीकार्य है।

पीएम मोदी के लिए नेतन्याहू ने बीच में ही रोकी अहम मीटिंग

पीएम मोदी ने जब नेतन्याहू को फोन किया, उस समय वह गाज़ा समझौते पर चल रही एक अहम कैबिनेट मीटिंग में थे। पीएम मोदी से बात करने के लिए नेतन्याहू ने बीच में ही उस मीटिंग को रोक दिया।

Published on:

10 Oct 2025 10:36 am

Hindi News / World / पीएम मोदी से बात करने के लिए नेतन्याहू ने बीच में ही रोकी गाज़ा समझौते पर कैबिनेट मीटिंग

