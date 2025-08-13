फिलिस्तीनियों को गाज़ा छोड़ने का मौका देगा इज़रायल, पीएम नेतन्याहू ने की घोषणा

गाज़ा सिटी में इज़रायली हमले तेज़ होने से पहले इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने एक घोषणा की है। नेतन्याहू ने कहा है कि इज़रायल, गाज़ा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित रूप से निकलने की अनुमति देगा। नेतन्याहू ने यह भी साफ किया कि यह नीति सिर्फ युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को बाहर निकालने के लिए ही नहीं है, बल्कि सामान्य रूप से गाज़ा छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए भी लागू होगी। ऐसे में इज़रायल, फिलिस्तीनियों को सुरक्षित रूप से गाज़ा छोड़ने का मौका देगा।