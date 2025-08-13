13 अगस्त 2025,

फिलिस्तीनियों को गाज़ा छोड़ने का मौका देगा इज़रायल, पीएम नेतन्याहू ने की घोषणा

Israel-Hamas War: इज़रायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच अब इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा में रह रहे फिलिस्तीनियों को एक बड़ा मौका देने की बात कही है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Aug 13, 2025

Benjamin Netanyahu
बेंजामिन नेतन्याहू (फोटो - वॉशिंगटन पोस्ट)

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच चल रहे युद्ध की वजह से गाज़ा (Gaza) और आसपास के फिलिस्तीनी इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। फिलिस्तीनियों को डर के साये में जीना पड़ रहा है। इस युद्ध के जल्द खत्म होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि जल्द ही यह युद्ध और गंभीर होने वाला है। दरअसल इज़रायली सेना अब गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करने की तैयारी में है और इस वजह से जल्द ही गाज़ा सिटी पर इज़रायली हमले और भी गंभीर हो जाएंगे।

फिलिस्तीनियों को गाज़ा छोड़ने का मौका देगा इज़रायल

गाज़ा सिटी में इज़रायली हमले तेज़ होने से पहले इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने एक घोषणा की है। नेतन्याहू ने कहा है कि इज़रायल, गाज़ा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित रूप से निकलने की अनुमति देगा। नेतन्याहू ने यह भी साफ किया कि यह नीति सिर्फ युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को बाहर निकालने के लिए ही नहीं है, बल्कि सामान्य रूप से गाज़ा छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए भी लागू होगी। ऐसे में इज़रायल, फिलिस्तीनियों को सुरक्षित रूप से गाज़ा छोड़ने का मौका देगा।

अहम कदम

नेतन्याहू की यह घोषणा इज़रायल की नीति में एक अहम कदम माना है, क्योंकि इससे फिलिस्तीनियों को सुरक्षित रूप से युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। हालांकि इस नीति के कार्यान्वयन, जैसे कि फिलिस्तीनियों की निकासी के लिए सुरक्षित गलियारों की व्यवस्था, समयसीमा, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में अभी पूरा विवरण सामने नहीं आया है।

