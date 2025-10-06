पाकिस्तान से पलायन कर रहीं बड़ी कंपनियां: भ्रष्टाचार-आतंकवाद ने बनाई बिजनेस के लिए कब्रगाह

Multinational companies leaving Pakistan: पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर लगातार झटके (Pakistan economic crisis MNC exodus) लग रहे हैं। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां (Multinational companies leaving Pakistan) एक के बाद एक देश छोड़ रही हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और नियमों की जटिलताओं ने बिजनेस (Corruption terrorism Pakistan business) को असंभव बना दिया है। 24 करोड़ आबादी वाले इस देश में भी कंपनियां जा रही हैं। आइए, आसान समझें कि क्या हो रहा है और क्यों। पिछले कुछ महीनों में कई दिग्गज कंपनियां पाकिस्तान से बाहर हो गईं। अक्टूबर 2025 में प्रॉक्टर एंड गैंबल (P&G) ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बंद कर तीसरे पक्ष के वितरकों पर निर्भर होने का फैसला लिया। इससे पहले यामाहा ने सितंबर में मोटरसाइकिल उत्पादन रोका। माइक्रोसॉफ्ट ने जुलाई में अपना ऑफिस बंद किया। शेल ने ईंधन खुदरा बिजनेस छोड़ा, उबर ने सेवाएं बंद कीं, और फाइजर ने दवा कारोबार समेटा। ये कंपनियां ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग का हवाला दे रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का माहौल मुख्य वजह है।