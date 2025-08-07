इधर, दुनिया को धमकियां दे रहे ट्रंप, उधर नाक के नीचे हो गया बड़ा कांड; एलन मस्क बोले- अब समय आ गया है…

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया को भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। उधर, उनकी नाक के नीचे उनके ही पूर्व स्टाफ के साथ एक बड़ा कांड हो गया है।



दरअसल, मैरीलैंड में सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) के पूर्व कर्मचारी को बुरी तरह से पीटे जाने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद उनकी कार लूटने की भी कोशिश की गई।