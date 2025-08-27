तारीफ में बदली नफरत, टेलर स्विफ्ट की सगाई पर ट्रंप का सरप्राइजिंग रिएक्शन

पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप और टेलर स्विफ्ट के बीच तल्खी की खबरें सुर्खियों में थीं। सितंबर 2024 में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर टेलर के खिलाफ तीखा बयान देते हुए कहा था, "मैं टेलर स्विफ्ट से नफरत करता हूं।" इसका कारण था टेलर का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को खुलकर समर्थन देना। टेलर ने इंस्टाग्राम पर कमला हैरिस को "समझदार और जिम्मेदार नेता" बताते हुए उनके लिए वोट करने की अपील की थी, जिससे ट्रंप भड़क गए थे।