तारीफ में बदली नफरत, टेलर स्विफ्ट की सगाई पर ट्रंप का सरप्राइजिंग रिएक्शन

Donald Trump Reaction on Taylor Swift Engagement: अमेरिकी पॉप सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट (Taylor Swift) और एनएफएल खिलाड़ी ट्रैविस केल्स (Travis Kelce) की सगाई की खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। लेकिन इस खबर का सबसे चौंकाने वाला पहलू रहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का रिएक्शन, जिन्होंने पहले टेलर स्विफ्ट की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस बार, ट्रंप ने न केवल टेलर को बधाई दी, बल्कि उनकी तारीफ भी की, जिसने सभी को हैरान कर दिया।
पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप और टेलर स्विफ्ट के बीच तल्खी की खबरें सुर्खियों में थीं। सितंबर 2024 में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर टेलर के खिलाफ तीखा बयान देते हुए कहा था, "मैं टेलर स्विफ्ट से नफरत करता हूं।" इसका कारण था टेलर का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को खुलकर समर्थन देना। टेलर ने इंस्टाग्राम पर कमला हैरिस को "समझदार और जिम्मेदार नेता" बताते हुए उनके लिए वोट करने की अपील की थी, जिससे ट्रंप भड़क गए थे।
लेकिन टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स की सगाई की घोषणा के बाद ट्रंप का रुख एकदम बदल गया। उन्होंने टेलर को बधाई देते हुए कहा, "टेलर एक शानदार प्रतिभा हैं और उनकी खुशी मेरे लिए मायने रखती है। ट्रैविस के साथ उनकी जोड़ी बेहद खूबसूरत है।" ट्रंप ने यह भी कहा कि टेलर की मेहनत और उनके फैंस के प्रति समर्पण काबिल-ए-तारीफ है। इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, क्योंकि ट्रंप का टेलर के प्रति यह सकारात्मक रवैया उनके पिछले बयानों से बिल्कुल उलट था।
टेलर स्विफ्ट ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर ट्रैविस केल्स के साथ सगाई की तस्वीरें साझा कीं, जिसमें उनकी हीरे की अंगूठी ने सबका ध्यान खींचा। टेलर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "आपकी अंग्रेजी शिक्षिका और जिम शिक्षक शादी कर रहे हैं।" दोनों की मुलाकात 2023 में हुई थी, और तब से उनकी केमिस्ट्री चर्चा का विषय रही है। टेलर ने एक पॉडकास्ट में ट्रैविस की तारीफ की थी।
कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान टेलर स्विफ्ट की विशाल फैन फॉलोइंग को ध्यान में रखकर दिया गया हो सकता है। टेलर के सोशल मीडिया पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, और उनकी हर पोस्ट को लाखों लोग पसंद करते हैं। ऐसे में, ट्रंप का यह कदम राजनीतिक रूप से उनके लिए फायदेमंद हो सकता है।