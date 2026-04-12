चागोस द्वीप समूह को मॉरीशस को सौंपने का विधेयक टला, US ने वापस लिया समर्थन, क्या है मामला?

चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया (Diego Garcia) सैन्य अड्डा अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित समझौते के तहत ब्रिटेन द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपकर डिएगो गार्सिया को 99 वर्ष के लिए लीज पर रखना चाहता था। हालांकि, 1966 की द्विपक्षीय संधि में संशोधन पर औपचारिक सहमति नहीं बनी और अमेरिकी समर्थन वापस लेने से पूरी प्रक्रिया रुक गई है। अब इस विधेयक को अगले संसदीय सत्र के एजेंडे में शामिल करने की संभावना भी कम नजर आ रही है। ट्रंप ने इस समझौते को बड़ी मूर्खता करार देते हुए विरोध जताया था।