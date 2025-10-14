बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, कहा – “खुद को आईने में देखो”

"दुबे ने आगे कहा, "अगर ऑपरेशन सिंदूर का ज़िक्र किया जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर, लक्षित हमलों को नहीं भूला है, जिसमें 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने और इसके आयोजकों और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के अपने वैध अधिकार का प्रयोग करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की। इसके विपरीत, पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती गांवों को निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई।"