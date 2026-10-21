कब-कब BLA ने पहुंचाई पाकिस्तानी आर्मी को बड़ी चोट, हर हमले का कनेक्शन भारत से क्यों जोड़ती है ISI

बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने 9 से 20 अक्टूबर के बीच पाकिस्तान में 34 अभियान चलाए। संगठन के मुताबिक, इन कार्रवाइयों में पाकिस्तानी सेना के 14 जवान और मिलिट्री इंटेलिजेंस तथा कथित 'डेथ स्क्वॉड' से जुड़े नौ सदस्य मारे गए। BLA ने एक सैन्यकर्मी को पकड़ने और मुख्य मार्गों पर जांच अभियान चलाने की बात भी कही है। हालांकि, इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं हो सकी है। संगठन ने यह भी स्वीकार किया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में उसके छह सदस्य मारे गए।