BNP और जमात के बीच छिड़ी खूनी जंग, कई हुए घायल, 12 फरवरी को है आम चुनाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजधानी में "हेवन टावर" नाम की 10-मंजिला इमारत में घुसने की कोशिश करते समय जमात कार्यकर्ताओं का सामना BNP के लोगों से हुआ। इमारत के एक सुरक्षा गार्ड अब्दुल अलीम ने मीडिया से कहा कि BNP के लोगों ने जमात कार्यकर्ताओं को रोक दिया। BNP ने दावा किया कि 22 जनवरी से पहले प्रचार करने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके बाद दोनों पार्टियों के नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच नोंकझोंक हुई और फिर यह हिंसक झड़प में तब्दील हो गई।