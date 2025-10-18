समुद्र में नाव पलटी, मोज़ाम्बिक में 3 भारतीयों की मौत और 5 लापता

मोज़ाम्बिक (Mozambique) में एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ है। बेइरा (Beira) शहर के बंदरगाह के पास समुद्र में एक नाव गुरुवार को पलट गई। इस नाव पर एक टैंकर के 14 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे, जिन्हें रूटीन क्रू ट्रांसफर के लिए टैंकर पर पहुंचाया जा रहा था। हालांकि टैंकर तक पहुंचने से पहले ही नाव पलट गई। हालांकि अभी तक इस हादसे की असल वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मौसम या तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है।