कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव से पहले भयंकर बम धमाका, 14 लोगों की मौत, 38 घायल

पिछले साल जून में दक्षिणपंथी राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरिबे तुर्बे की राजधानी बोगोटा में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस खूनी खेल के पीछे मुख्य रूप से फार्क के विद्रोही हैं, जिन्होंने 2016 के शांति समझौते को ठुकरा दिया था।

ये गुट अब ड्रग तस्करी और जबरन वसूली के दम पर समानांतर सत्ता चला रहे हैं। इस गुट के समर्थक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में सुरक्षा प्रमुख मुद्दा बन गया है। वामपंथी उम्मीदवार सेपेड़ा पेट्रो की टोटल पीस नीति को जारी रखना चाहते हैं, जबकि दक्षिणपंथी उम्मीदवार सख्त सैन्य कार्रवाई और एल सल्वाडोर मॉडल की बात कर रहे हैं।