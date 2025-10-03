पाकिस्तान के पेशावर में बम ब्लास्ट, 9 की मौत जबकि 4 की हालत गंभीर

शुरुआती जांच से पता चलता है कि जिस डिवाइस या उपकरण से धमाका हुआ है, उसे पुलिस की गाड़ी के रास्ते में लगाया गया था। स्थानीय पुलिस के अनुसार, इस घटना में घायलों की हालत गंभीर है और उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद, सुरक्षा बलों की एक बड़ी संख्या मौके पर पहुंची और इलाके को पूरी तरह से घेर लिया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशन मसूद बंगश ने बताया कि कानून प्रवर्तन अधिकारी घटना स्थल की जांच कर रहे हैं और इस मामले में सबूत जुटाए जा रहे हैं।