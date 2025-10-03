पाकिस्तान के पेशावर में बम ब्लास्ट, 9 की मौत जबकि 4 की हालत गंभीर

पेशावर में बम विस्फोट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां पेशावर में एक बम धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है। गुरुवार को हुई इस घटना में घायल चारों लोग कानून प्रवर्तन अधिकारी है। DAWN की रिपोर्ट के अनुसार, पेशावर के कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर मियां सईद के दफ्तर ने इस घटना की पुष्टि की है। इसके अनुसार, इस घटना का निशाना पुलिस अधिकारी थे।
शुरुआती जांच से पता चलता है कि जिस डिवाइस या उपकरण से धमाका हुआ है, उसे पुलिस की गाड़ी के रास्ते में लगाया गया था। स्थानीय पुलिस के अनुसार, इस घटना में घायलों की हालत गंभीर है और उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद, सुरक्षा बलों की एक बड़ी संख्या मौके पर पहुंची और इलाके को पूरी तरह से घेर लिया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशन मसूद बंगश ने बताया कि कानून प्रवर्तन अधिकारी घटना स्थल की जांच कर रहे हैं और इस मामले में सबूत जुटाए जा रहे हैं।
इससे पहले 30 सिंतबर को भी बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय के पास एक व्यस्त सड़क पर जबरदस्त धमाका हुआ था। इस धमाके में कम से कम 10 लोग मारे गए थे और 32 लोगों को गंभीर चोटें आई थी। बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री, बख्त मुहम्मद काकड़ ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया था कि सभी घायलों को इलाज पास के सिविल अस्पताल में चल रहा है।
सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस क्वेटा मोहम्मद बलूच के अनुसार, यह धमाका तब हुआ जब एक गाड़ी मॉडल टाउन से हाली रोड की तरफ मुड़ी। इस घटना की वीडियो भी साशल मीडिया पर सामने आया था जो काफी वायरल हुआ था। बलोचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने भी इस घटना की कही निंदा करते हुए इसे एक आतंकवादी हमला बताया है।
