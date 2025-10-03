Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान के पेशावर में बम ब्लास्ट, 9 की मौत जबकि 4 की हालत गंभीर

पेशावर में गुरुवार को हुए एक बम धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग अभी भी घायल है। जांच के अनुसार, इस धमाके का निशाना पुलिस थी और यह बम पुलिस की गाड़ी के रास्ते में लगाया गया था।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 03, 2025

Bomb blast in Peshawar

पेशावर में बम विस्फोट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां पेशावर में एक बम धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है। गुरुवार को हुई इस घटना में घायल चारों लोग कानून प्रवर्तन अधिकारी है। DAWN की रिपोर्ट के अनुसार, पेशावर के कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर मियां सईद के दफ्तर ने इस घटना की पुष्टि की है। इसके अनुसार, इस घटना का निशाना पुलिस अधिकारी थे।

पुलिस की गाड़ी के रास्ते में लगा था बम

शुरुआती जांच से पता चलता है कि जिस डिवाइस या उपकरण से धमाका हुआ है, उसे पुलिस की गाड़ी के रास्ते में लगाया गया था। स्थानीय पुलिस के अनुसार, इस घटना में घायलों की हालत गंभीर है और उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद, सुरक्षा बलों की एक बड़ी संख्या मौके पर पहुंची और इलाके को पूरी तरह से घेर लिया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशन मसूद बंगश ने बताया कि कानून प्रवर्तन अधिकारी घटना स्थल की जांच कर रहे हैं और इस मामले में सबूत जुटाए जा रहे हैं।

30 सिंतबर को भी बलूचिस्तान में हुआ धमाका

इससे पहले 30 सिंतबर को भी बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय के पास एक व्यस्त सड़क पर जबरदस्त धमाका हुआ था। इस धमाके में कम से कम 10 लोग मारे गए थे और 32 लोगों को गंभीर चोटें आई थी। बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री, बख्त मुहम्मद काकड़ ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया था कि सभी घायलों को इलाज पास के सिविल अस्पताल में चल रहा है।

बलोचिस्तान के मुख्यमंत्री ने इसे बताया आतंकवादी हमला

सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस क्वेटा मोहम्मद बलूच के अनुसार, यह धमाका तब हुआ जब एक गाड़ी मॉडल टाउन से हाली रोड की तरफ मुड़ी। इस घटना की वीडियो भी साशल मीडिया पर सामने आया था जो काफी वायरल हुआ था। बलोचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने भी इस घटना की कही निंदा करते हुए इसे एक आतंकवादी हमला बताया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Oct 2025 09:05 am

Hindi News / World / पाकिस्तान के पेशावर में बम ब्लास्ट, 9 की मौत जबकि 4 की हालत गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी को विदेश में भारत की आलोचना करना पड़ा भारी, पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने लगाई फटकार

Rahul Gandhi
विदेश

मुनिक एयरपोर्ट पर कई सारे ड्रोन देखे जाने से दहशत, रूस पर शक, 17 फ्लाइटों को तुरंत किया गया रद्द

Drone
विदेश

ट्रंप का सीज़फायर प्रस्ताव मानने के मूड में नहीं हमास, शर्तों में चाहता है बदलाव

Benjamin Netanyahu, Donald Trump and Hamas terrorist
विदेश

Russia Ukraine War: अब रूस को अंदर से चोट देने की तैयारी, ट्रंप का खुफिया प्लान जानकार चुप नहीं बैठेंगे पुतिन!

Donald Trump, Vladimir Putin
विदेश

तालिबान के मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पहली बार आएंगे भारत, क्या हैं इसके मायने?

Taliban foreign minister Amir Khan Muttaqi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.