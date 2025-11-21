‘अंधा कानून’ फिल्म की तरह यह शख्स जिंदा निकला, हत्या के आरोप में 5 हुए थे गिरफ्तार, पुलिस के उड़े होश!

ब्रैडफोर्ड से लापता हुआ इस्माईल अली वापस लौटा। (Photo:X Handle/ @ Bradford_TandA)
Bradford Missing Man Returns: ब्रैडफोर्ड शहर की सड़कों पर एक पुरानी पहेली ने अचानक नया रंग ले लिया। पांच बरसों से लापता एक दुकानदार अचानक पुलिस स्टेशन (Bradford missing man) पहुंच गया। पुलिस को खुशी के बजाय सदमा लगा, क्योंकि वे उसे मरा हुआ मान चुके थे। उसकी हत्या के शक में पांच लोगों को जेल की हवा खिलाई जा चुकी थी। इस ट्विस्ट से पुलिस की जांच पर सवालिया निशान (Ismail Ali return) लग गया है। मेट्रो यूके की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर इलाके के ब्रैडफोर्ड में रहने वाले इस्माईल अली एक साधारण दुकानदार थे। वे 29 मई 2020 को दोपहर 2:30 बजे गुलाम फूड स्टोर से काम खत्म कर के निकले। कंबरलैंड रोड पर उन्हें आखिरी बार देखा गया। उसके बाद वे गायब हो गए। परिवार ने तुरंत पुलिस (UK police blunder) को खबर की, लेकिन तलाश के दौरान कोई सुराग नहीं मिला। महीनों बीत गए, फिर साल गुजरे। पुलिस ने सोचा कि शायद अब वे जिंदा नहीं हैं। इस्माईल की उम्र तब 46 साल थी – छोटे कद के, दाढ़ी वाले, शांत स्वभाव के इंसान। हत्या का केस चला, इसके आरोप में 5 लोग पकड़े गए।
बरसों बाद, 18 नवंबर 2025 को मामला गरमाया। ब्रैडफोर्ड पुलिस ने बेकसाइड रोड और कंबरलैंड रोड पर तीन घरों पर दबिश दी। तीन महिलाओं (उम्र 47, 54, 55) और दो मर्दों (27, 51) को हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया गया। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर टॉम हिलियर ने कहा, "हमारी गहन जांच से लगता है कि इस्माईल अब जिंदा नहीं है। शायद उनकी हत्या हो गई।" छापों में ढेर सारा कैश जब्त हुआ, जिसके चलते मनी लॉन्ड्रिंग का अलग केस भी दर्ज हो गया। केस लगभग बंद होने वाला था।
लेकिन किस्मत ने करवट ली। गिरफ्तारियों के महज दो दिन बाद, 19 नवंबर को इस्माईल खुद पुलिस स्टेशन में हाजिर हो गए। "मैं ठीक हूं," उन्होंने कहा। पुलिस वाले दंग रह गए। यॉर्कशायर पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, "इस्माईल ने खुद आकर कहा कि वे सुरक्षित हैं। हम अब पता कर रहे हैं कि ये पांच साल कहां गुजारे।" परिवार को खबर मिली तो खुशी की लहर दौड़ गई। इस्माईल को अभी सुरक्षा में रखा गया है, जबकि जांच जारी है।
पकड़े गए पांचों को हत्या के आरोप से राहत मिल गई। वे जमानत पर बाहर हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जांच चलेगी। छापों से मिला कैश अब भी पहेली बना हुआ है। पुलिस कह रही है कि अपील शेयर करने के लिए लोगों का शुक्रिया। लेकिन पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं – बिना पुख्ता सुबूत के हत्या का केस क्यों चलाया ? क्या जल्दबाजी में गलती हुई ?
स्थानीय लोग हैरान है। एक पड़ोसी ने कहा, "यह तो फिल्म जैसा लग रहा। हम सब चिंतित थे, अब राहत है।" काउंसलर सरफराज सादिक बोले, "इस्माईल की सुरक्षित वापसी की खुशी है, लेकिन पुलिस को जवाब देना होगा।" इधर पुलिस अब इस्माईल से पूछताछ कर रही है। अगले हफ्ते पूरी रिपोर्ट आएगी। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज हो गई है।
क्या इस्माईल ने खुद गायब होने का रास्ता चुना ? दोस्त कहते हैं, "वो धार्मिक और विनम्र थे। शायद कोई राज छुपा हुआ है।" यह केस पुलिस ट्रेनिंग पर बहस छेड़ रहा है।
बहरहाल पांच साल लापता रहे इस्माईल अली अचानक थाने पहुंचे, जहां हत्या के केस में 5 गिरफ्तार हो चुके थे। पुलिस की गलती ने जांच पर सवाल उठाए, अब वे पांच साल का राज खोलने में जुटे हुए हैं।
