‘अंधा कानून’ फिल्म की तरह यह शख्स जिंदा निकला, हत्या के आरोप में 5 हुए थे गिरफ्तार, पुलिस के उड़े होश!

Bradford Missing Man Returns: ब्रैडफोर्ड शहर की सड़कों पर एक पुरानी पहेली ने अचानक नया रंग ले लिया। पांच बरसों से लापता एक दुकानदार अचानक पुलिस स्टेशन (Bradford missing man) पहुंच गया। पुलिस को खुशी के बजाय सदमा लगा, क्योंकि वे उसे मरा हुआ मान चुके थे। उसकी हत्या के शक में पांच लोगों को जेल की हवा खिलाई जा चुकी थी। इस ट्विस्ट से पुलिस की जांच पर सवालिया निशान (Ismail Ali return) लग गया है। मेट्रो यूके की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर इलाके के ब्रैडफोर्ड में रहने वाले इस्माईल अली एक साधारण दुकानदार थे। वे 29 मई 2020 को दोपहर 2:30 बजे गुलाम फूड स्टोर से काम खत्म कर के निकले। कंबरलैंड रोड पर उन्हें आखिरी बार देखा गया। उसके बाद वे गायब हो गए। परिवार ने तुरंत पुलिस (UK police blunder) को खबर की, लेकिन तलाश के दौरान कोई सुराग नहीं मिला। महीनों बीत गए, फिर साल गुजरे। पुलिस ने सोचा कि शायद अब वे जिंदा नहीं हैं। इस्माईल की उम्र तब 46 साल थी – छोटे कद के, दाढ़ी वाले, शांत स्वभाव के इंसान। हत्या का केस चला, इसके आरोप में 5 लोग पकड़े गए।