Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘अंधा कानून’ फिल्म की तरह यह शख्स जिंदा निकला, हत्या के आरोप में 5 हुए थे गिरफ्तार, पुलिस के उड़े होश!

Bradford Missing Man Returns: पांच साल से लापता इस्माईल अली अचानक थाने पहुंचे, जहां हत्या के केस में 5 गिरफ्तार हो चुके थे।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 21, 2025

Bradford Missing Man Returns

ब्रैडफोर्ड से लापता हुआ इस्माईल अली वापस लौटा। (Photo:X Handle/ @ Bradford_TandA)

Bradford Missing Man Returns: ब्रैडफोर्ड शहर की सड़कों पर एक पुरानी पहेली ने अचानक नया रंग ले लिया। पांच बरसों से लापता एक दुकानदार अचानक पुलिस स्टेशन (Bradford missing man) पहुंच गया। पुलिस को खुशी के बजाय सदमा लगा, क्योंकि वे उसे मरा हुआ मान चुके थे। उसकी हत्या के शक में पांच लोगों को जेल की हवा खिलाई जा चुकी थी। इस ट्विस्ट से पुलिस की जांच पर सवालिया निशान (Ismail Ali return) लग गया है। मेट्रो यूके की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर इलाके के ब्रैडफोर्ड में रहने वाले इस्माईल अली एक साधारण दुकानदार थे। वे 29 मई 2020 को दोपहर 2:30 बजे गुलाम फूड स्टोर से काम खत्म कर के निकले। कंबरलैंड रोड पर उन्हें आखिरी बार देखा गया। उसके बाद वे गायब हो गए। परिवार ने तुरंत पुलिस (UK police blunder) को खबर की, लेकिन तलाश के दौरान कोई सुराग नहीं मिला। महीनों बीत गए, फिर साल गुजरे। पुलिस ने सोचा कि शायद अब वे जिंदा नहीं हैं। इस्माईल की उम्र तब 46 साल थी – छोटे कद के, दाढ़ी वाले, शांत स्वभाव के इंसान। हत्या का केस चला, इसके आरोप में 5 लोग पकड़े गए।

इस्माईल अब जिंदा नहीं : डिटेक्टिव इंस्पेक्टर

बरसों बाद, 18 नवंबर 2025 को मामला गरमाया। ब्रैडफोर्ड पुलिस ने बेकसाइड रोड और कंबरलैंड रोड पर तीन घरों पर दबिश दी। तीन महिलाओं (उम्र 47, 54, 55) और दो मर्दों (27, 51) को हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया गया। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर टॉम हिलियर ने कहा, "हमारी गहन जांच से लगता है कि इस्माईल अब जिंदा नहीं है। शायद उनकी हत्या हो गई।" छापों में ढेर सारा कैश जब्त हुआ, जिसके चलते मनी लॉन्ड्रिंग का अलग केस भी दर्ज हो गया। केस लगभग बंद होने वाला था।

19 नवंबर को थाने में धमाका

लेकिन किस्मत ने करवट ली। गिरफ्तारियों के महज दो दिन बाद, 19 नवंबर को इस्माईल खुद पुलिस स्टेशन में हाजिर हो गए। "मैं ठीक हूं," उन्होंने कहा। पुलिस वाले दंग रह गए। यॉर्कशायर पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, "इस्माईल ने खुद आकर कहा कि वे सुरक्षित हैं। हम अब पता कर रहे हैं कि ये पांच साल कहां गुजारे।" परिवार को खबर मिली तो खुशी की लहर दौड़ गई। इस्माईल को अभी सुरक्षा में रखा गया है, जबकि जांच जारी है।

गिरफ्तार लोगों को जमानत, लेकिन सवाल बाकी

पकड़े गए पांचों को हत्या के आरोप से राहत मिल गई। वे जमानत पर बाहर हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जांच चलेगी। छापों से मिला कैश अब भी पहेली बना हुआ है। पुलिस कह रही है कि अपील शेयर करने के लिए लोगों का शुक्रिया। लेकिन पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं – बिना पुख्ता सुबूत के हत्या का केस क्यों चलाया ? क्या जल्दबाजी में गलती हुई ?

यह तो फिल्म जैसा लग रहा

स्थानीय लोग हैरान है। एक पड़ोसी ने कहा, "यह तो फिल्म जैसा लग रहा। हम सब चिंतित थे, अब राहत है।" काउंसलर सरफराज सादिक बोले, "इस्माईल की सुरक्षित वापसी की खुशी है, लेकिन पुलिस को जवाब देना होगा।" इधर पुलिस अब इस्माईल से पूछताछ कर रही है। अगले हफ्ते पूरी रिपोर्ट आएगी। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज हो गई है।

ऐसे में सुलगते सवाल

क्या इस्माईल ने खुद गायब होने का रास्ता चुना ? दोस्त कहते हैं, "वो धार्मिक और विनम्र थे। शायद कोई राज छुपा हुआ है।" यह केस पुलिस ट्रेनिंग पर बहस छेड़ रहा है।

पुलिस की गलती से जांच पर सवाल उठे

बहरहाल पांच साल लापता रहे इस्माईल अली अचानक थाने पहुंचे, जहां हत्या के केस में 5 गिरफ्तार हो चुके थे। पुलिस की गलती ने जांच पर सवाल उठाए, अब वे पांच साल का राज खोलने में जुटे हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

murder news

police

Published on:

21 Nov 2025 04:52 pm

Hindi News / World / ‘अंधा कानून’ फिल्म की तरह यह शख्स जिंदा निकला, हत्या के आरोप में 5 हुए थे गिरफ्तार, पुलिस के उड़े होश!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

दुबई एयर शो में तेजस क्रैश: पायलट की मौत, आग का गोला बना विमान, कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी का आदेश

Tejas Crash in Dubai
विदेश

Exclusive: भारत-पाक तेल की धार: पचपदरा रिफाइनरी से सिंध तक कनेक्शन, सपना या हकीकत, एक्सपर्ट से जानें

India Pakistan Oil Connection
विदेश

“मैं अल्लाह-अल्लाह पुकारता रहा और…” शख्स ने सुनाई बांग्लादेश में आए भूकंप की खौफनाक आपबीती

Earthquake in Bangladesh
विदेश

पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ ने तालिबान को दी धमकी – “अगर नहीं माना तो…”

Shehbaz Sharif
विदेश

इज़रायल को मिली हमास की 7 किलोमीटर लंबी खुफिया सुरंग, 25 मीटर गहरी और बने हैं 80 कमरे

Hamas' secret tunnel
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.