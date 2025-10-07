Tariff War: पहले 40% एक्सट्रा टैरिफ हटाओ, फिर दोस्ती की… यह अन्यायपूर्ण है, डोनाल्ड ट्रंप को लूला की दो टूक

अमेरिकी प्रशासन ने जुलाई में ब्राजील के निर्यात पर 40% का नया टैरिफ लगाया था। यह कदम पहले से लगाए गए 10% टैरिफ के ऊपर था, यानी अब कुल 50% कर वसूला जा रहा है। लूला ने ट्रंप से कहा कि यह निर्णय अन्यायपूर्ण है, क्योंकि ब्राजील उन तीन जी20 देशों में से एक है जिनके साथ अमेरिका का ट्रेड सरप्लस बना हुआ है। उन्होंने ट्रंप को याद दिलाया कि ब्राजील ने अमेरिका से कहीं अधिक सामान खरीदा है, जबकि अमेरिकी निर्यातकों को इसका लाभ मिल रहा है।