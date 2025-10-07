Tariff War: पहले 40% एक्सट्रा टैरिफ हटाओ, फिर दोस्ती की… यह अन्यायपूर्ण है, डोनाल्ड ट्रंप को लूला की दो टूक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला। (File Photo:IANS)
Tariff War: ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा (Lula Da Silva) ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका को ब्राजील के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत करनी है, तो उसे ब्राजील के उत्पादों पर लगाए गए 40% टैरिफ को हटाना (Lula asks Trump to lift tariff hike) होगा।
दोनों नेताओं के बीच हुई सोमवार को 30 मिनट की फोन बातचीत में लूला ने यह संदेश दो टूक शब्दों में दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने फोन नंबरों का आदान-प्रदान किया और आगे संवाद जारी रखने पर सहमति जताई। बातचीत के दौरान लूला ने ट्रंप को बेलेम में होने वाले आगामी जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया।
अमेरिकी प्रशासन ने जुलाई में ब्राजील के निर्यात पर 40% का नया टैरिफ लगाया था। यह कदम पहले से लगाए गए 10% टैरिफ के ऊपर था, यानी अब कुल 50% कर वसूला जा रहा है। लूला ने ट्रंप से कहा कि यह निर्णय अन्यायपूर्ण है, क्योंकि ब्राजील उन तीन जी20 देशों में से एक है जिनके साथ अमेरिका का ट्रेड सरप्लस बना हुआ है। उन्होंने ट्रंप को याद दिलाया कि ब्राजील ने अमेरिका से कहीं अधिक सामान खरीदा है, जबकि अमेरिकी निर्यातकों को इसका लाभ मिल रहा है।
लूला ने ट्रंप से बातचीत में कहा, ब्राजील निष्पक्ष व्यापार का समर्थन करता है। हम साझेदारी चाहते हैं, पर शर्त यह है कि हमें समान व्यवहार मिले। अगर 40% टैरिफ नहीं हटाया गया, तो हमारे उद्योग और किसान बुरी तरह प्रभावित होंगे। लूला का यह बयान न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। वह यह दिखाना चाहते हैं कि ब्राजील अमेरिका का सहयोगी रहते हुए भी अपनी आर्थिक संप्रभुता पर समझौता नहीं करेगा।
