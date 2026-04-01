7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

BREAKING! ईरान में भारतीय दूतावास की इमरजेंसी एडवाइजरी, कहा- जहां हैं, वहीं रहें

Evacuation Iran Crisis: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच तनाव युद्ध की कगार पर है। ईरान ने सीजफायर से इनकार कर दिया है, जिससे वहां फंसे करीब 9,000 भारतीयों की जान सांसत में है, भारतीय दूतावास ने 'स्टे इन प्लेस' रहने को कहा है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Apr 07, 2026

US Iran War

जंग का भयावह मंजर । (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट)

Escalation: मध्य पूर्व में तनाव अब एक विनाशकारी मोड़ ले चुका है। ईरान ने दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि अब 'न तो को सीजफायर होगा और न ही कोई अलर्ट' जारी किया जाएगा। इस सख्त रवैये ने युद्ध तेज होने की आशंकाओं को भड़का दिया है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार अमेरिका की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं। इस भयानक तनाव के बीच सबसे बड़ा संकट उन हजारों भारतीय नागरिकों पर आ खड़ा हुआ है, जो अपने काम या पढ़ाई के सिलसिले में ईरान में मौजूद हैं। हालात के मददेनजर ही ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक तत्काल एडवाइजरी जारी की है।

कब व कैसे जारी हुई एडवाइजरी

यह आवश्यक एडवाइजरी आज, 7 अप्रैल 2026 को भारतीय समयानुसार शाम करीब 7:35 से 7:40 बजे के बीच मीडिया और न्यूज़ एजेंसियों में फ्लैश हुई है। यह मुख्य रूप से एक आधिकारिक सुरक्षा एडवाइजरी है। इसे दूतावास के आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल @India_in_Iran और विदेश मंत्रालय के बुलेटिन के माध्यम से नागरिकों के लिए सार्वजनिक किया गया है। तकनीकी रूप से यह कोई कानूनी "आदेश" नहीं है जिसे न मानने पर कानूनी कार्रवाई हो, बल्कि मौजूदा तनाव को देखते हुए नागरिकों की जान बचाने के लिए एक बेहद सख्त दिशा-निर्देश है।

'स्टे इन प्लेस': भारतीय दूतावास की सख्त हिदायत

ईरान के ऊपर हवाई यातायात पूरी तरह से बाधित हो चुका है। कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'स्टे इन प्लेस' (जहां हैं, वहीं सुरक्षित रहें) की सख्त एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से घरों या हॉस्टल से बाहर न निकलें और दूतावास के 24x7 सक्रिय कंट्रोल रूम के लगातार संपर्क में रहें।

अब तक का सबसे गंभीर और अर्जेंट कदम

इधर दूतावास लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। इससे पहले 23 फरवरी 2026 को नागरिकों को उपलब्ध उड़ानों से जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की एडवाइजरी आई थी और 3 मार्च 2026 को दूतावास ने ज़्यादातर भारतीय छात्रों को तेहरान से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया था। अब "अगले 48 घंटे स्टे-इन-प्लेस" और "इलेक्ट्रिक व मिलिट्री साइट्स से दूर रहने" का अलर्ट इस सैन्य तनाव के बीच अब तक का सबसे गंभीर और अर्जेंट कदम है।

ईरान में कितने भारतीय हैं मौजूद ?

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो, सामान्य दिनों में ईरान में लगभग 9,000 से 10,000 भारतीय निवास करते हैं। इनमें मुख्य रूप से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र, कारोबारी, कामगार और धार्मिक यात्रा (ज़ियारत) पर गए तीर्थयात्री शामिल हैं। मौजूदा हालात ने इन सभी की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अब तक कितने लोगों की हुई वतन वापसी ?

तनाव की शुरुआत से ही भारत सरकार रैस्क्यू करने में जुटी है:

बड़े पैमाने पर वापसी: 28 फरवरी 2026 के बाद से पूरे पश्चिमी एशिया और खाड़ी क्षेत्र से अब तक लगभग 2.44 लाख भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं।

ईरान से रैस्क्यू: कॉमर्शियल उड़ानों के अलावा, भारत सरकार ने कूटनीतिक रास्तों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय तीर्थयात्रियों को आर्मेनिया और अजरबैजान के सुरक्षित मार्गों से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है।

लोग कह रहे, हमें भी यहां से बाहर निकालो

बहरहाल,लगातार रैस्क्यू करने के बावजूद, ईरान में फंसे भारतीयों की संख्या अभी भी काफी अधिक है। सरकारी अनुमानों के अनुसार, सीजफायर से इनकार के इस तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान में अभी भी 8,500 से 9,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं।ईरान में फंसे छात्रों और कामगारों के परिजनों में भारी दहशत है। वे भारत सरकार से विशेष विमान भेजकर जल्द से जल्द एयरलिफ्ट करने की गुहार लगा रहे हैं।


खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Apr 2026 09:15 pm

Published on:

07 Apr 2026 08:09 pm

Hindi News / World / BREAKING! ईरान में भारतीय दूतावास की इमरजेंसी एडवाइजरी, कहा- जहां हैं, वहीं रहें

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US-Israel-Iran War: ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने पर अमेरिका का आया बड़ा बयान

Donald Trump
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान का कड़ा बयान, हमारी सभ्यता कोई खत्म नहीं कर सकता

Iran Military Ismail Baghaei
विदेश

इस्तांबुल में इजरायली वाणिज्य दूतावास पर आतंकी हमला: तुर्की पुलिस ने 3 आतंकियों को किया ढेर, 2 पुलिसकर्मी घायल

Attack on Israeli Consulate Istanbul
विदेश

Iran US War: खार्ग द्वीप पर हमले के बाद ट्रंप का एक और अल्टीमेटम, बोले- ‘आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है’

Iran US War Update
विदेश

US-Israel-Iran War: ईरानी सेना की अमेरिका को बड़ी धमकी, कहा-हद पार की तो जवाब क्षेत्र की सीमा से बाहर होगा

US President Donald Trump's threat to Iran and the IRGC's warning response.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.