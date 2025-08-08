BRICS देशों ने शुरू कर दी ट्रंप को घेरने की तैयारी, PM मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति ने किया फोन, जानिए क्या है प्लान?

BRICS: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) को ब्रिक्स (BRICS) समूह पसंद नहीं है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कई बार ब्रिक्स के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने ब्रिक्स समूह को अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने वाला समूह करार दिया। उनके टैरिफ वार से सबसे अधिक प्रभावित ब्रिक्स समूह के ही देश हैं। इनमें भारत, ब्राजील और चीन अहम हैं। वैश्विक मामलों के विशेषज्ञों ने यहां तक कहा कि अमेरिकी टैरिफ वार ब्रिक्स समूह को तोड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन अब ट्रंप की नीति का उल्टा असर देखने को मिल रहा है। अमेरिकी टैरिफ का सामना ब्रिक्स देश मिलकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा (Lula Da Silwa) ने पीएम मोदी (PM Modi) को फोन किया।