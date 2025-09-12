ब्रिटेन ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध, आर्थिक दबाव बनाने के लिए उठाया कदम

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 42 महीनों से चल रहे युद्ध में अभी भी रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला जारी है। आए दिन ही रूस, यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इन हमलों के चलते यूक्रेन में जान-माल का काफी नुकसान हो रहा है। 24 फरवरी 2022 से अब तक इस युद्ध के दौरान कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे रूस पर दबाव बने। अब ब्रिटेन (Britain) ने रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है।