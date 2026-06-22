UK New PM : ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कतार में शामिल कौन-कौन हैं इस पद के प्रमुख दावेदार

ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर, एंडी बर्नहैम बहुत लोकप्रिय हो गए हैं और यूके का प्रधानमंत्री बनने दावेदारों में उनका सबसे पहला नाम है। इसलिए वे इस दौड़ में सबसे आगे हैं। उन्होंने जून में मेकरफील्ड निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीत कर संसद में वापसी की। बनहैम को कोविड महामारी के दौरान शानदार लीडरशिप के कारण उन्हें प्यार से 'किंग ऑफ द नॉर्थ' कहा जाता है। वे लेबर पार्टी के 'सॉफ्ट-लेफ्ट' गुट से हैं, यूटिलिटी सेवाओं पर जनता के नियंत्रण का समर्थन करते हैं, और उन्हें एक करिश्माई और लोकप्रिय नेता के तौर पर देखा जाता है जो 'रिफॉर्म यूके' से कामकाजी वर्ग के वोटरों को वापस खींच सकते हैं।