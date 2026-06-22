इजरायली PM नेतन्याहू ने खारिज किया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, कहा- हम संप्रभु देश, खुद निर्णय लेते हैं

Trump vs Netanyahu: इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल एक संप्रभु देश है। हम अपने निर्णय स्वयं करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इजरायल के बीच परस्पर सम्मान का भाव है। हम समारिक और रणनीतिक तौर पर एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। दरअसल, नेतन्याहू ने ट्रंप के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि इजरायल वही करता है, जो मैं उनसे करने के लिए कहता हूं।