UK PM Starmer Resign: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पद से दिया इस्तीफा, आखिर क्यों बने ऐसे हालात?

UK PM Keir Starmer's position at risk : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करते हुए कहा और पोस्ट किया, 'मैंने जो भी निर्णय लिए हैं, वे मेरे प्रिय देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के बारे में हैं। इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ।'भारतवंशी ऋषि सुनक के बाद कीर स्टार्मर प्रधानमंत्री बने तो ब्रिटेन की जनता को लगा था कि हमें एक कुशल प्रशासक मिला है, लेकिन उनके लिए देश के मौजूदा हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।