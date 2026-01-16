‘हिंदुओं को मारा जा रहा, उनके मंदिर जलाए जा रहे’…ब्रिटिश संसद ने बांग्लादेश के हालातों पर जताई चिंता

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अब ब्रिटेन की संसद में भी सवाल उठने लगे हैं। वरिष्ठ ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने संसद में बांग्लादेशी धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। ब्लैकमैन ने संसद में कहा कि बांग्लादेश में स्थिति बेहद खराब होती जा रही है और वहां अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हिंदुओं की खुलेआम हत्या की जा रही है, उनके घरों को जलाया जा रहा है और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। उनके अनुसार, यह हालात किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चिंता का विषय हैं।