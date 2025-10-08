Patrika LogoSwitch to English

ब्रिटिश पीएम स्टार्मर आज जाएंगे यशराज फिल्म्स स्टूडियो, कल करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात

British PM's India Visit: ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर का दो दिवसीय भारत दौरा शुरू हो गया है। मुंबई में दो दिन के इस दौरे के दौरान स्टार्मर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 08, 2025

Keir Starmer arrives in India

Keir Starmer arrives in India (Photo - ANI)

ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर (Keir Starmer) दो दिवसीय भारत (India) दौरे पर आज, बुधवार, 8 अक्टूबर को मुंबई आए हैं। एयरपोर्ट पर गुजरात के राज्यपाल और महाराष्ट्र के कार्यकारी राज्यपाल आचार्य देवव्रत (Acharya Devvrat), महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) और दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और अजित पवार (Ajit Pawar) ने ब्रिटिश पीएम का स्वागत किया। ब्रिटिश पीएम बनने के बाद स्टार्मर का यह पहला भारत दौरा है। इस दौरान वह अपने साथ 100 से ज़्यादा लोगों के डेलिगेशन को भी लाए हैं, जिनमें व्यापारिक नेता, सांस्कृतिक हस्तियाँ और विश्वविद्यालय प्रमुख शामिल हैं।

आज जाएंगे यशराज फिल्म्स स्टूडियो

स्टार्मर के भारत दौरे का पहला दिन मुख्य रूप से ब्रिटेन-केंद्रित कार्यक्रमों के लिए रहेगा। ब्रिटिश पीएम, भारत और यूके के बीच फिल्म उद्योगों के बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत आज यशराज फिल्म्स स्टूडियो जाएंगे। इसके साथ ही वह आज कूपरेज फुटबॉल ग्राउंड में इंग्लिश प्रीमियर लीग द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी फुटबॉल मैच भी देखने जाएंगे।

कल करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात

स्टार्मर अपने भारत दौरे के दूसरे दिन, यानी कि कल, गुरुवार, 9 अक्टूबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात करेंगे। इस दौरान 'विज़न 2030' पहल के तहत पीएम मोदी और स्टार्मर, भारत-ब्रिटेन पार्टनरशिप के विकास पर चर्चा करेंगे। दोनों के बीच व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों से जुड़े कई अहम विषयों पर बातचीत होगी। दोनों के बीच यह मुलाकात मुंबई के राजभवन में होगी। पीएम मोदी से मिलने के बाद स्टार्मर, कल ही जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे।

