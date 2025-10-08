ब्रिटिश पीएम स्टार्मर आज जाएंगे यशराज फिल्म्स स्टूडियो, कल करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात

स्टार्मर अपने भारत दौरे के दूसरे दिन, यानी कि कल, गुरुवार, 9 अक्टूबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात करेंगे। इस दौरान 'विज़न 2030' पहल के तहत पीएम मोदी और स्टार्मर, भारत-ब्रिटेन पार्टनरशिप के विकास पर चर्चा करेंगे। दोनों के बीच व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों से जुड़े कई अहम विषयों पर बातचीत होगी। दोनों के बीच यह मुलाकात मुंबई के राजभवन में होगी। पीएम मोदी से मिलने के बाद स्टार्मर, कल ही जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे।