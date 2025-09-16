ब्रिटिश फाइटर जेट्स करेंगे पोलैंड के एयरस्पेस की रक्षा, रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ के बाद लिया गया फैसला

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहे युद्ध के दौरान पिछले हफ्ते रूस के कुछ ड्रोन्स पोलैंड (Poland) के एयरस्पेस में घुस गए। ऐसा करते हुए रूस ने पोलैंड के एयरस्पेस का गंभीर उल्लंघन किया। इस मामले के बाद पोलैंड की मदद के लिए चेक रिपब्लिक (Czech Republic) आगे आया और 3 हेलीकॉप्टर्स के साथ ही करीब 150 सैनिकों को पोलैंड की रक्षा के लिए तैनात किया। डेनमार्क (Denmark), जर्मनी (Germany) और फ्रांस (France) भी पोलैंड के एयरस्पेस की सुरक्षा के लिए आगे आए हैं। अब ब्रिटेन (Britain) भी पोलैंड की मदद के लिए आगे आया है।