ब्रिटिश फाइटर जेट्स करेंगे पोलैंड के एयरस्पेस की रक्षा, रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ के बाद लिया गया फैसला

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहे युद्ध के दौरान पिछले हफ्ते रूस के कुछ ड्रोन्स पोलैंड (Poland) के एयरस्पेस में घुस गए। ऐसा करते हुए रूस ने पोलैंड के एयरस्पेस का गंभीर उल्लंघन किया। इस मामले के बाद पोलैंड की मदद के लिए चेक रिपब्लिक (Czech Republic) आगे आया और 3 हेलीकॉप्टर्स के साथ ही करीब 150 सैनिकों को पोलैंड की रक्षा के लिए तैनात किया। डेनमार्क (Denmark), जर्मनी (Germany) और फ्रांस (France) भी पोलैंड के एयरस्पेस की सुरक्षा के लिए आगे आए हैं। अब ब्रिटेन (Britain) भी पोलैंड की मदद के लिए आगे आया है।
ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली (John Healey) ने बताया कि पोलैंड के एयरस्पेस में रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ के बाद अब ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के टायफून फाइटर जेट्स पोलिश एयरस्पेस की रक्षा करेंगे। टाइफून फाइटर जेट्स लिंकनशायर में आरएएफ कॉनिंग्सबी से उड़ान भरेंगे और आने वाले दिनों में आरएएफ वॉयेजर एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग विमानों के सहयोग से अपना मिशन शुरू करेंगे।
हीली ने कहा कि रूस ने नाटो के सदस्य देश के एयरस्पेस में घुसपैठ करके गलत काम किया है। ऐसे में अब पोलैंड की रक्षा करके नाटो एकजुट होकर रूस को जवाब देगा। हीली ने यह भी साफ कर दिया कि ब्रिटेन इसमें अपना पूरा सहयोग देगा। हीली ने रूस की कार्रवाई को लापरवाह और खतरनाक बताया।
ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर (Keir Starmer) ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। स्टार्मर ने कहा कि नाटो के सदस्य देशों के एयरस्पेस की सुरक्षा करने और हमारी और हमारे सहयोगियों की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने में ब्रिटेन पूरा योगदान देगा।