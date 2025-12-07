7 दिसंबर 2025,

रविवार

विदेश

भीषण बस एक्सीडेंट में अल्जीरिया में 13 लोगों की मौत, 35 घायल

अल्जीरिया में एक भीषण बस एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। इस हादसे में 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 07, 2025

Bus accident in Algeria

Bus accident in Algeria (Photo - Algeria Press Service on social media)

रोड सेफ्टी बेहद अहम मुद्दा है, लेकिन फिर भी अक्सर ही इसमें चूक होती रहती है, जिस वजह से रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले देखने को मिलते हैं। दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले हर साल देखने को मिलते हैं और काफी प्रयासों के बाद भी इनमें कमी नहीं हो रही है। इसी तरह का एक मामला अब अल्जीरिया (Algeria) में देखने को मिला है, जहाँ एक बस एक्सीडेंट (Bus Accident) से हाहाकार मच गया।

यात्रियों से भरी बस पलटी

अल्जीरिया के पश्चिमी बेनी अब्बेस (Beni Abbes) प्रांत में शनिवार को यात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। नेशनल हाईवे 50 पर तबेलबाला (Tabelbala) नगरपालिका के पास बस पलट गई।

13 लोगों की मौत

तबेलबाला नगरपालिका के पास हुए इस बस एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, तो कुछ लोगों ने अस्पताल ले जाते समय या अस्पताल में आखिरी सांस ली।

35 लोग घायल

इस बस एक्सीडेंट में 35 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

मामले की जांच शुरू

अल्जीरिया में यह बस एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, इस बारे में फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुतिन ने दिया पाकिस्तान को झटका, कहा – “आतंकवाद के खिलाफ तालिबान कर रहा बेहतरीन काम”
विदेश
Vladimir Putin

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

07 Dec 2025 08:00 am

Published on:

07 Dec 2025 07:48 am

भीषण बस एक्सीडेंट में अल्जीरिया में 13 लोगों की मौत, 35 घायल

