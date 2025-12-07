भीषण बस एक्सीडेंट में अल्जीरिया में 13 लोगों की मौत, 35 घायल

रोड सेफ्टी बेहद अहम मुद्दा है, लेकिन फिर भी अक्सर ही इसमें चूक होती रहती है, जिस वजह से रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले देखने को मिलते हैं। दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले हर साल देखने को मिलते हैं और काफी प्रयासों के बाद भी इनमें कमी नहीं हो रही है। इसी तरह का एक मामला अब अल्जीरिया (Algeria) में देखने को मिला है, जहाँ एक बस एक्सीडेंट (Bus Accident) से हाहाकार मच गया।