भीषण बस एक्सीडेंट में अल्जीरिया में 13 लोगों की मौत, 35 घायल

Bus accident in Algeria (Photo - Algeria Press Service on social media)
रोड सेफ्टी बेहद अहम मुद्दा है, लेकिन फिर भी अक्सर ही इसमें चूक होती रहती है, जिस वजह से रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले देखने को मिलते हैं। दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले हर साल देखने को मिलते हैं और काफी प्रयासों के बाद भी इनमें कमी नहीं हो रही है। इसी तरह का एक मामला अब अल्जीरिया (Algeria) में देखने को मिला है, जहाँ एक बस एक्सीडेंट (Bus Accident) से हाहाकार मच गया।
अल्जीरिया के पश्चिमी बेनी अब्बेस (Beni Abbes) प्रांत में शनिवार को यात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। नेशनल हाईवे 50 पर तबेलबाला (Tabelbala) नगरपालिका के पास बस पलट गई।
तबेलबाला नगरपालिका के पास हुए इस बस एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, तो कुछ लोगों ने अस्पताल ले जाते समय या अस्पताल में आखिरी सांस ली।
इस बस एक्सीडेंट में 35 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
अल्जीरिया में यह बस एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, इस बारे में फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
