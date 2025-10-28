Patrika LogoSwitch to English

सड़क से पलटकर पहाड़ी से नीचे गिरी यात्रियों से भरी बस, बोलीविया में 16 लोगों की मौत

Bolivia Bus Accident: बोलीविया में सोमवार को एक भीषण बस एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। इस हादसे में 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 28, 2025

Bus accident in Bolivia

Bus accident in Bolivia (Photo - Ecuavisa Noticias on social media)

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामलों में काफी प्रयासों के बाद भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। स्थिति और गंभीर होती जा रही है। आए दिन ही कहीं न कहीं रोड एक्सीडेंट्स घटित होते रहते हैं। इन रोड एक्सीडेंट्स के चलते हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। पोचले कुछ महीनों में बोलीविया (Bolivia) में रोड एक्सीडेंट्स के कई भीषण मामले सामने आए हैं और सोमवार को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। बोलीविया में सोमवार को एक बस का भीषण एक्सीडेंट हो गया।

सड़क से पलटकर खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस

यह बस एक्सीडेंट बोलीविया के मोरोचाटा (Morochata) में हुआ, जो कोचाबम्बा (Cochabamba) शहर से लगभग ढाई घंटे की दूरी पर है और ला पाज़ (La Paz) से करीब 380 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है। जानकारी के अनुसार यात्रियों से भरी बस सड़क से पलटकर पहाड़ी से नीचे गिर गई। इस हादसे से बस को काफी नुकसान पहुंचा।

16 लोगों की मौत

बोलीविया में हुए इस बस एक्सीडेंट में 16 लोगों की मौत हो गई। कोचाबाम्बा परिवहन विभाग के उप निदेशक ने मृतकों के आंकड़े की पुष्टि की।

32 लोग घायल

इस बस एक्सीडेंट में 32 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

मामले की जांच शुरू

फिलहाल इस बस एक्सीडेंट की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। इसकी संभावित वजह ओवरस्पीडिंग को बताया जा रहा हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

world news

World News in Hindi

