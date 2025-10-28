सड़क से पलटकर पहाड़ी से नीचे गिरी यात्रियों से भरी बस, बोलीविया में 16 लोगों की मौत

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामलों में काफी प्रयासों के बाद भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। स्थिति और गंभीर होती जा रही है। आए दिन ही कहीं न कहीं रोड एक्सीडेंट्स घटित होते रहते हैं। इन रोड एक्सीडेंट्स के चलते हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। पोचले कुछ महीनों में बोलीविया (Bolivia) में रोड एक्सीडेंट्स के कई भीषण मामले सामने आए हैं और सोमवार को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। बोलीविया में सोमवार को एक बस का भीषण एक्सीडेंट हो गया।