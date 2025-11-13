ट्रक से टकराकर गड्ढे में गिरी यात्रियों से भरी बस, पेरू में 37 लोगों की मौत

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) एक गंभीर समस्या है, जो दुनियाभर में बढ़ती ही जा रही है। रोड एक्सीडेंट्स के मामले आए दिन ही कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं। हर साल इस तरह के कई मामले देखने को मिलते हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग घायल होते हैं। इसी तरह का एक मामला अब पेरू (Peru) में सामने आया है। बुधवार को देश के दक्षिणी क्षेत्र अरेक्विपा (Arequipa) में एक भीषण बस एक्सीडेंट (Bus Accident) हो गया।