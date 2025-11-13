Patrika LogoSwitch to English

ट्रक से टकराकर गड्ढे में गिरी यात्रियों से भरी बस, पेरू में 37 लोगों की मौत

Peru Bus Accident: पेरू में बुधवार को एक भीषण बस एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। इस एक्सीडेंट में 37 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 13, 2025

Road accident

पेरू में बस एक्सीडेंट (Representational Photo)

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) एक गंभीर समस्या है, जो दुनियाभर में बढ़ती ही जा रही है। रोड एक्सीडेंट्स के मामले आए दिन ही कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं। हर साल इस तरह के कई मामले देखने को मिलते हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग घायल होते हैं। इसी तरह का एक मामला अब पेरू (Peru) में सामने आया है। बुधवार को देश के दक्षिणी क्षेत्र अरेक्विपा (Arequipa) में एक भीषण बस एक्सीडेंट (Bus Accident) हो गया।

गड्ढे में गिरी यात्रियों से भरी बस

जानकारी के अनुसार पेरू के अरेक्विपा में साउथ पैन-अमेरिकन हाईवे पर एक यात्रियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर हो गई। इस टक्कर की वजह से बस पलटकर गड्ढे में गिर गई।

37 लोगों की मौत

पेरू के अरेक्विपा में हुए इस बस एक्सीडेंट में 37 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में से कुछ लोगों की मौत तो मौके पर ही हो गई, तो कुछ लोगों ने अस्पताल ले जाते समय या अस्पताल में दम तोड़ा।

कई लोग घायल

इस बस एक्सीडेंट में कई लोग घायल भी हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

मामले की जांच हुई शुरू

पुलिस और स्थानीय एजेंसी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बस और ट्रक की टक्कर किस वजह से हुई जिसके बाद बस गड्ढे में गिर गई।

world news

World News in Hindi

Updated on:

13 Nov 2025 01:28 pm

Published on:

13 Nov 2025 01:22 pm

Hindi News / World / ट्रक से टकराकर गड्ढे में गिरी यात्रियों से भरी बस, पेरू में 37 लोगों की मौत

