ट्रक से टकराकर गड्ढे में गिरी यात्रियों से भरी बस, पेरू में 37 लोगों की मौत

पेरू में बस एक्सीडेंट (Representational Photo)
रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) एक गंभीर समस्या है, जो दुनियाभर में बढ़ती ही जा रही है। रोड एक्सीडेंट्स के मामले आए दिन ही कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं। हर साल इस तरह के कई मामले देखने को मिलते हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग घायल होते हैं। इसी तरह का एक मामला अब पेरू (Peru) में सामने आया है। बुधवार को देश के दक्षिणी क्षेत्र अरेक्विपा (Arequipa) में एक भीषण बस एक्सीडेंट (Bus Accident) हो गया।
जानकारी के अनुसार पेरू के अरेक्विपा में साउथ पैन-अमेरिकन हाईवे पर एक यात्रियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर हो गई। इस टक्कर की वजह से बस पलटकर गड्ढे में गिर गई।
पेरू के अरेक्विपा में हुए इस बस एक्सीडेंट में 37 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में से कुछ लोगों की मौत तो मौके पर ही हो गई, तो कुछ लोगों ने अस्पताल ले जाते समय या अस्पताल में दम तोड़ा।
इस बस एक्सीडेंट में कई लोग घायल भी हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।
पुलिस और स्थानीय एजेंसी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बस और ट्रक की टक्कर किस वजह से हुई जिसके बाद बस गड्ढे में गिर गई।
