कैलिफ़ोर्निया में बर्थडे पार्टी के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, 14 लोगों को लगी गोली और 4 की हुई मौत

कैलिफ़ोर्निया के स्टॉकटन में एक जन्मदिन की पार्टी में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 10 अन्य घायल हो गए। संदिग्ध हमलावर अभी भी फ़रार है और उसकी तलाश की जा रही है।

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 30, 2025

California birthday party firing

कैलिफ़ोर्निया के स्टॉकटन में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग (फोटो -पत्रिका ग्राफिक्स)

अमेरिका में अब खुलेआम फायरिंग की घटनाएं आम हो गई हैं। आए दिन किसी सार्वजनिक जगह या कार्यक्रमों में बदमाशों द्वारा फायरिंग करने की खबरें सामने आती रहती हैं। अब एक बार फिर कैलिफ़ोर्निया के स्टॉकटन से एक ऐसी ही सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां शनिवार रात एक बर्थडे पार्टी के दौरान अज्ञात बदमाश ने बच्चों और अन्य महमानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस घटना में कम से कम 14 लोगों को गोली लगी है जिनमें से 4 की मौत हो गई है। वहीं संदिग्ध हमलावर अभी भी फ़रार है।

सैन जोकिन काउंटी शेरिफ़ कार्यालय ने की घटना की पुष्टि

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच के अनुसार यह हमला एक लक्षित हमला लग रहा है। इसका मतलब है कि हमलावर किसी खास व्यक्ति या समूह को निशाना बनाना चाहता था। सैन जोकिन काउंटी शेरिफ़ कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा, स्टॉकटन में ल्यूसील एवेन्यू के 1900 ब्लॉक में हुई एक गोलीबारी की घटना की जांच की जा रही है। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं और उनका फिलहाल इलाज चल रहा है।

घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

उन्होंने आगे लिखा, यह अभी भी एक सक्रिय घटना स्थल बना हुआ है, और अधिकारी अतिरिक्त जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। जानकारी की अभी भी पुष्टि की जा रही है। जानकारी मिलते ही इसे जारी कर दिया जाएगा। हम जांच आगे बढ़ने के साथ-साथ अपडेट देते रहेंगे। खबरों के अनुसार, इस घटना में घायल हुए लोगों में कई बच्चे भी शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर बैंक्वेट हॉल के आसपास के इलाके को पूरी तरह घेर लिया। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जिनमें इलाके में भारी पुलिस बल और कई एम्बुलेंस के साथ साथ हर तरफ फ्लैशिंग लाइट्स दिखाई दे रही हैं।

स्टॉकटन के वाइस मेयर ने जताया दुख

स्टॉकटन के वाइस मेयर जेसन लीन ने भी फेसबुक पर पोस्ट शेयर कर इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, आज रात, मेरा दिल बहुत भारी है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। स्टॉकटन के उप महापौर के रूप में और इस समुदाय में पले-बढ़े व्यक्ति के रूप में, मैं एक बच्चे की जन्मदिन की पार्टी में हुई गोलीबारी के बारे में जानकर बहुत दुखी और नाराज़ हूं। एक आइसक्रीम की दुकान कभी भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां परिवारों को अपनी जान का डर हो।

Updated on:

30 Nov 2025 11:55 am

Published on:

30 Nov 2025 11:47 am

कैलिफ़ोर्निया में बर्थडे पार्टी के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, 14 लोगों को लगी गोली और 4 की हुई मौत

विदेश

