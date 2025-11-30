कैलिफ़ोर्निया में बर्थडे पार्टी के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, 14 लोगों को लगी गोली और 4 की हुई मौत

उन्होंने आगे लिखा, यह अभी भी एक सक्रिय घटना स्थल बना हुआ है, और अधिकारी अतिरिक्त जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। जानकारी की अभी भी पुष्टि की जा रही है। जानकारी मिलते ही इसे जारी कर दिया जाएगा। हम जांच आगे बढ़ने के साथ-साथ अपडेट देते रहेंगे। खबरों के अनुसार, इस घटना में घायल हुए लोगों में कई बच्चे भी शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर बैंक्वेट हॉल के आसपास के इलाके को पूरी तरह घेर लिया। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जिनमें इलाके में भारी पुलिस बल और कई एम्बुलेंस के साथ साथ हर तरफ फ्लैशिंग लाइट्स दिखाई दे रही हैं।