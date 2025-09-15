कैमरून के बार में धमाका, 1 व्यक्ति की मौत और 4 घायल

अफ्रीकी देशों में आपराधिक स्थिति पिछले करीब एक दशक में काफी गंभीर हुई है। कैमरून (Cameroon) भी इससे अछूता नहीं रहा है। कैमरून में आए दिन ही आपराधिक मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला रविवार को सामने आया, जब देश के अशांत एंग्लोफोन उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के बतिबो (Batibo) शहर में रविवार को एक लोकल बार में अचानक से धमाका हो गया। जिस बार में धमाका हुआ, उसके पास ही एक पुलिस स्टेशन भी है।
इस धमाके में आईईडी बम का इस्तेमाल किया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस स्टेशन के पास ही बार होने से पुलिस अधिकारी अक्सर ही बारे में जाते थे। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को मारने की साजिश से ही बार में आईईडी बम लगाया गया।
धमाके के समय बार में कोई भी पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था। बार में मौजूद सभी लोग सामान्य नागरिक थे, जो अपने परिवार या दोस्तों के साथ समय बिता रहे थे। अचानक हुए इस धमाके से हड़कंप मच गया। इस धमाके में 1 व्यक्ति की मौत हो गई।
इस धमाके में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।
बम धमाके के तुरंत बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। लोकल लोगों से पूछताछ के बाद प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस वारदात को अलगाववादियों ने अंजाम दिया है, जिनका निशाना पुलिस अधिकारी थे।