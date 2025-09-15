Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

कैमरून के बार में धमाका, 1 व्यक्ति की मौत और 4 घायल

Bar Explosion: कैमरून के एक बार को धमाके ने दहला दिया है। इस घटना में 1 व्यक्ति ने दम तोड़ दिया।

भारत

Tanay Mishra

Sep 15, 2025

Explosion in bar in Cameroon
Explosion in bar in Cameroon (Photo - MMI News on social media)

अफ्रीकी देशों में आपराधिक स्थिति पिछले करीब एक दशक में काफी गंभीर हुई है। कैमरून (Cameroon) भी इससे अछूता नहीं रहा है। कैमरून में आए दिन ही आपराधिक मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला रविवार को सामने आया, जब देश के अशांत एंग्लोफोन उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के बतिबो (Batibo) शहर में रविवार को एक लोकल बार में अचानक से धमाका हो गया। जिस बार में धमाका हुआ, उसके पास ही एक पुलिस स्टेशन भी है।

आईईडी बम का किया गया इस्तेमाल

इस धमाके में आईईडी बम का इस्तेमाल किया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस स्टेशन के पास ही बार होने से पुलिस अधिकारी अक्सर ही बारे में जाते थे। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को मारने की साजिश से ही बार में आईईडी बम लगाया गया।

ये भी पढ़ें

विद्रोहियों ने कोलंबिया में पुलिस स्टेशन पर की गोलीबारी, 1 पुलिसकर्मी की मौत और 4 घायल
विदेश
Attack on police station in Colombia

1 व्यक्ति की मौत

धमाके के समय बार में कोई भी पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था। बार में मौजूद सभी लोग सामान्य नागरिक थे, जो अपने परिवार या दोस्तों के साथ समय बिता रहे थे। अचानक हुए इस धमाके से हड़कंप मच गया। इस धमाके में 1 व्यक्ति की मौत हो गई।

4 लोग घायल

इस धमाके में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।

मामले की जांच शुरू

बम धमाके के तुरंत बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। लोकल लोगों से पूछताछ के बाद प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस वारदात को अलगाववादियों ने अंजाम दिया है, जिनका निशाना पुलिस अधिकारी थे।

ये भी पढ़ें

कार और ट्रक की हुई भीषण टक्कर, अफगानिस्तान में 6 लोगों की मौत और 4 घायल
विदेश
Road accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

15 Sept 2025 10:42 am

Hindi News / World / कैमरून के बार में धमाका, 1 व्यक्ति की मौत और 4 घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.