कैमरून के बार में धमाका, 1 व्यक्ति की मौत और 4 घायल

अफ्रीकी देशों में आपराधिक स्थिति पिछले करीब एक दशक में काफी गंभीर हुई है। कैमरून (Cameroon) भी इससे अछूता नहीं रहा है। कैमरून में आए दिन ही आपराधिक मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला रविवार को सामने आया, जब देश के अशांत एंग्लोफोन उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के बतिबो (Batibo) शहर में रविवार को एक लोकल बार में अचानक से धमाका हो गया। जिस बार में धमाका हुआ, उसके पास ही एक पुलिस स्टेशन भी है।