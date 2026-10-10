सप्लाई चेन में मजदूरों का शोषण पड़ा भारी, कनाडा के नए नियमों से कंपनियों की बढ़ेगी जवाबदेही

कनाडा की संसद में जून में पेश किए गए बिल C-35 के तहत सरकार को ऐसे सामान की सार्वजनिक सूची बनाने का अधिकार मिल सकता है, जिनके जबरन मजदूरी से तैयार होने का संदेह हो। इस सूची में संबंधित उत्पादों, उनके निर्माताओं और उन देशों या क्षेत्रों की जानकारी शामिल की जा सकती है, जहां उनका उत्पादन हुआ है। अगर किसी उत्पाद को इस सूची में शामिल किया जाता है, तो उसके आयातक से यह साबित करने के लिए जानकारी मांगी जा सकती है कि सामान का संबंध जबरन मजदूरी से नहीं है। जरूरी जानकारी नहीं देने पर उस उत्पाद के आयात पर रोक लग सकती है। प्रस्तावों में सरकारी विभागों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने और नियमों का पालन नहीं करने वाले आयातकों के खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई के प्रावधान भी शामिल हैं।