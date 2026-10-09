अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर लगाए प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन ने दी 180 दिन की मोहलत

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अमेरिकी प्रतिबंधों को खारिज करते हुए कहा कि यह एक स्वतंत्र न्यायिक संस्था के काम में बाधा डालने की कोशिश है। अदालत ने चेतावनी दी कि इस तरह के कदम युद्ध अपराधों और अन्य गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की वैश्विक कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ICC के मुताबिक, रोम संविधि के तहत स्थापित इस अदालत को 125 सदस्य देशों ने नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध की जांच और मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। अदालत ने अपने सदस्य देशों से अपील की कि वे उसके कामकाज के लिए जरूरी वित्तीय और परिचालन संसाधन सुनिश्चित करें। ICC की अध्यक्ष टोमोको अकाने ने कहा कि अदालत कानून और उपलब्ध सबूतों के आधार पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष तरीके से अपना काम जारी रखेगी। उन्होंने गंभीर अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अदालत के दायित्व को दोहराया।