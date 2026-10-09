बलूचिस्तान में सनसनी! क्वेटा से पंजगुर जा रहे जज असदुल्ला रायसानी लापता, HRCP ने जताई चिंता

'द बलूचिस्तान पोस्ट' के मुताबिक, मंगलवार को मंगुचर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) अली असगर नेचारी अपने अंगरक्षक सलमान के साथ नियमित गश्त के लिए निकले थे। इसके बाद वे कलात में लापता हो गए थे। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, नेचारी बाद में घर लौट आए। इन दोनों घटनाओं ने बलूचिस्तान में सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को फिर से उजागर किया है।