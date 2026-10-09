बलूचिस्तान में सनसनी! क्वेटा से पंजगुर जा रहे जज असदुल्ला रायसानी लापता, HRCP ने जताई चिंता

बलूचिस्तान में एडिशनल सेशन जज असदुल्ला लापता, Photo Source@ChatGpt
Judge Asadullah Raisani Missing: पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक एडिशनल सेशन जज क्वेटा से पंजगुर जाते समय लापता हो गए हैं। इस घटना पर पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने चिंता जताई है और अधिकारियों से उन्हें सुरक्षित ढूंढने और उनके परिवार को घटनाक्रम के बारे में जानकारी देने की अपील की है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक बयान में, HRCP ने कहा कि जज असदुल्ला रायसानी 6 अक्टूबर, 2026 को क्वेटा से पंजगुर के लिए निकले थे, लेकिन सुराब से गुजरते समय उनसे संपर्क टूट गया। मानवाधिकार संस्था ने बलूचिस्तान में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए इस स्थिति को तत्काल ध्यान देने योग्य मामला बताया है।
'द बलूचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, असदुल्ला रायसानी अपनी निजी गाड़ी में अंगरक्षक (बॉडीगार्ड) के साथ यात्रा कर रहे थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, वह सुबह क्वेटा से निकले थे, लेकिन पंजगुर नहीं पहुंचे। उनका आखिरी मोबाइल संपर्क कलघाली इलाके में हुआ था। इसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो सका।
रिपोर्ट के अनुसार, जज की तलाश के प्रयास जारी हैं। उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों ने भी उनके लापता होने पर चिंता जताई है। हालांकि, अभी तक घटना की परिस्थितियों और उनके संभावित ठिकाने के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।
यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब बलूचिस्तान में सरकारी और पुलिस अधिकारियों के लापता होने की अन्य घटनाएं भी सामने आई हैं। पाकिस्तान का यह प्रांत लंबे समय से सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है। यहां उग्रवादी हिंसा, विद्रोह और जबरन गायब किए जाने के आरोपों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
'द बलूचिस्तान पोस्ट' के मुताबिक, मंगलवार को मंगुचर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) अली असगर नेचारी अपने अंगरक्षक सलमान के साथ नियमित गश्त के लिए निकले थे। इसके बाद वे कलात में लापता हो गए थे। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, नेचारी बाद में घर लौट आए। इन दोनों घटनाओं ने बलूचिस्तान में सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को फिर से उजागर किया है।
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