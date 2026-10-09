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IRGC का दावा: होर्मुज जलडमरूमध्य में LPG टैंकर पर हमला, तेहरान का कड़ा संदेश- ‘हमारे नियम मानो, वरना सजा मिलेगी’

Iran sanctions warning: IRGC नेवी ने होर्मुज जलडमरूमध्य में 'अनधिकृत रास्ते' से गुजर रहे LPG टैंकर ‘NV सनशाइन' पर हमले का दावा किया, तेहरान ने दी चेतावनी।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Oct 09, 2026

Hormuz tanker attack

होर्मुज पर ईरान का कड़ा नियंत्रण, टैंकर पर हमले के बाद IRGC ने दी चेतावनी, Photo Source@ChtGpt

LPG Tanker Attack: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजर रहे तेल टैंकरों को निशाना बनाने और रोकने का दावा किया है। ईरान की IRGC नेवी ने कहा कि उसने LPG टैंकर 'NV सनशाइन' पर हमला किया, क्योंकि वह होर्मुज जलडमरूमध्य के दक्षिण में एक 'अनधिकृत रास्ते' से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इस हमले से टैंकर के इंजन रूम और प्रोपल्शन सिस्टम में भीषण आग लग गई। IRGC ने चेतावनी दी कि अमेरिका का साथ देने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे और अनधिकृत रास्तों का इस्तेमाल करने वाले जहाजों का पीछा किया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी, सिर्फ होर्मुज जलडमरूमध्य में ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके में।

LPG टैंकर 'NV सनशाइन' पर हमला, इंजन रूम में लगी आग

ईरान की IRGC नेवी ने कहा कि उसने LPG टैंकर 'NV सनशाइन' पर हमला किया, क्योंकि वह होर्मुज जलडमरूमध्य के दक्षिण में एक 'अनधिकृत रास्ते' से गुजरने की कोशिश कर रहा था। IRGC के अनुसार, इस कार्रवाई के बाद टैंकर के इंजन रूम और प्रोपल्शन सिस्टम में भीषण आग लग गई। इस घटना को ईरान ने अपने नियंत्रण वाले जलमार्ग में नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई बताया है।

अमेरिकी समर्थित कंपनियों को चेतावनी

IRGC ने साफ चेतावनी दी कि अमेरिका का साथ देने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, अनधिकृत रास्तों का इस्तेमाल करने वाले जहाजों का पीछा किया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। IRGC ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ होर्मुज जलडमरूमध्य तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे इलाके में लागू होगी। यह चेतावनी वैश्विक शिपिंग कंपनियों के लिए एक सीधा संकेत मानी जा रही है कि इस क्षेत्र में उनकी आवाजाही अब पहले से ज्यादा जोखिम भरी हो सकती है।

'तेहरान के नियम ही अंतिम', IRGC का दावा

IRGC का दावा है कि इस क्षेत्र में सभी जहाजों को तेहरान द्वारा निर्धारित परिचालन प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि ईरान का इस जलमार्ग पर कड़ा नियंत्रण है। होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के तेल और गैस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, इसलिए यहां किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई या तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और बाजार पर पड़ सकता है। फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए रखी जा रही है।

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Updated on:

09 Oct 2026 07:39 pm

Published on:

09 Oct 2026 07:39 pm

Hindi News / World / IRGC का दावा: होर्मुज जलडमरूमध्य में LPG टैंकर पर हमला, तेहरान का कड़ा संदेश- ‘हमारे नियम मानो, वरना सजा मिलेगी’

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