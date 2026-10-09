जॉर्डन में अमेरिका दूतावास ने जारी किया अलर्ट, ईरान और हूतियों के खतरे के चलते मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नागरिकों को ज़्यादा सतर्क रहने की दी सलाह

जॉर्डन में स्थित अमेरिकी दूतावास ने आगे बताया, "विदेश विभाग के 'स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम' (STEP) में रजिस्टर करें। STEP में रजिस्टर करने से आपको सुरक्षा से जुड़ी ताज़ा जानकारी मिलती है और आपात स्थिति में अमेरिकी दूतावास के लिए आपसे संपर्क करना आसान हो जाता है। सार्वजनिक सुरक्षा दिशा-निर्देशों के लिए जॉर्डन के 'नेशनल सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट' की वेबसाइट देखें, जिसमें जॉर्डन में आपातकालीन सायरन के बारे में जानकारी दी गई है। अगर हवाई हमला होता है, तो कांच के दरवाज़ों, खिड़कियों और गिरी हुई चीज़ों से दूर रहें और आधिकारिक निर्देशों के लिए अपने फोन और समाचार माध्यमों पर नज़र रखें। अपने फोन को चार्ज रखें और आपातकालीन नंबरों को पहले से सेव करके रखें। अपने आस-पास के माहौल पर नज़र रखें। सभी प्रदर्शनों और बड़ी भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। ऐसी सभी जगहों से दूर रहें जहाँ भारी पुलिस बल तैनात हो। स्थानीय मीडिया पर नज़र रखें। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। अगर आपकी फ्लाइट प्रभावित होती है, तो फ्लाइट बदलने की जानकारी के लिए सीधे अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। अमेरिका से जुड़ी सार्वजनिक जगहों पर सावधानी बरतें और सतर्क रहें। लो प्रोफाइल बनाए रखें।"