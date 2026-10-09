सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन की सेना ने किए हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले, तीन रॉकेट लॉन्चर्स को किया तबाह

यमन की सरकार का समर्थन करने वाले सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन की सेना के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल-मलिकी (Turki al-Maliki) का कहना है कि उनकी सेना ने उन तीन रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है जिनका इस्तेमाल हूती विद्रोही क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल हूती विद्रोही यमन की सरकारी सेना के ठिकानों के साथ ही सऊदी अरब पर हमलों के लिए भी करते थे। अल-मलिकी ने यह भी कहा कि नागरिकों और नागरिक सुविधाओं पर हूतियों के सभी हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा।