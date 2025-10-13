पीएम मोदी और जयशंकर से कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों में मज़बूती पर दिया जोर

कनाडा (Canada) की विदेश मंत्री अनीता आनंद (Anita Anand) इस समय भारत (India) दौरे पर हैं। उनका यह भारत दौरा दो दिवसीय है। 2023 के बाद किसी भी कनाडाई मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। आज उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) के साथ मीटिंग की। दोनों के बीच भारत-कनाडा की पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी मुद्दों को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करने हेतु रचनात्मक चर्चा हुई। इस दौरान दोनों ने वैश्विक घटनाक्रमों और साझा चुनौतियों पर भी बातचीत की। दोनों देशों के विदेश मंत्री एक महत्वाकांक्षी सहयोग रोडमैप पर भी सहमत हुए। इस बातचीत के दौरान जयशंकर और अनीता ने दोनों देशों के सहयोग के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का नेतृत्व करने पर सहमति जताई जिससे भारत-कनाडा के नेताओं की अपेक्षाओं और दोनों देशों के लोगों के हितों का ध्यान रखा जा सके।

