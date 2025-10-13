पीएम मोदी और जयशंकर से कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों में मज़बूती पर दिया जोर

Indian Prime Minister Narendra Modi meets Canadian Foreign Minister Anita Anand (Photo - PM Modi's social media)
कनाडा (Canada) की विदेश मंत्री अनीता आनंद (Anita Anand) इस समय भारत (India) दौरे पर हैं। उनका यह भारत दौरा दो दिवसीय है। 2023 के बाद किसी भी कनाडाई मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। आज उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) के साथ मीटिंग की। दोनों के बीच भारत-कनाडा की पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी मुद्दों को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करने हेतु रचनात्मक चर्चा हुई। इस दौरान दोनों ने वैश्विक घटनाक्रमों और साझा चुनौतियों पर भी बातचीत की। दोनों देशों के विदेश मंत्री एक महत्वाकांक्षी सहयोग रोडमैप पर भी सहमत हुए। इस बातचीत के दौरान जयशंकर और अनीता ने दोनों देशों के सहयोग के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का नेतृत्व करने पर सहमति जताई जिससे भारत-कनाडा के नेताओं की अपेक्षाओं और दोनों देशों के लोगों के हितों का ध्यान रखा जा सके।
आज दिल्ली में अनीता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। जून में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी (Mark Carney) की मुलाकात के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों को मज़बूत किया जा रहा है। इसके साथ ही दोनों देश कानून प्रवर्तन और सुरक्षा संवाद को बनाए रखते हुए अपने आर्थिक संबंधों का भी विस्तार कर रहे हैं। पीएम मोदी और अनीता के बीच भारत-कनाडा के पारस्परिक विकास और समृद्धि के लिए व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि और लोगों के बीच आदान-प्रदान में सहयोग को मज़बूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई।
कनाडाई विदेश मंत्री अनीता अपने भारत दौरे के दौरान आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) से भी मुलाकात करेंगी। इस दौरान दोनों के बीच भारत-कनाडा में व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है।
