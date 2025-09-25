कनाडा की भारतवंशी विदेश मंत्री अनीता आनंद अगले महीने आएंगी भारत, दोनों देशों के संबंधों में मज़बूती पर रहेगा जोर

खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत (India) और कनाडा (Canada) के संबंधों में दरार पड़ गई थी। तत्कालीन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था, जिसे भारत ने झूठा और बेबुनियाद आरोप बताया था। इस मामले के बाद ही दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ गई थी। हालांकि मार्क कार्नी (Mark Carney) के कनाडा के नए पीएम बनने के बाद से ही उन्होंने दोनों देशों के संबंधों में सुधार के प्रयास शुरू कर दिए थे और इस साल जून में कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को शामिल होने का न्यौता दिया था। इस दौरान पीएम मोदी और कार्नी की मुलाकात भी हुई और दोनों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई थी। दोनों देशों के बिगड़े संबंधों में सुधार के लिए कनाडाई विदेश मंत्री भी भारत दौरे के लिए तैयार हैं।
कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद (Anita Anand) अगले महीने यानी कि अक्टूबर में भारत का दौरा करने वाली हैं। 2023 के बाद कनाडा के विदेश मंत्री का यह पहला भारत दौरा होगा। गौरतलब है कि अनीता भी भारत-कनाडा संबंधों में मज़बूती पर जोर दे चुकी हैं।
भारत दौरे के दौरान कनाडाई विदेश मंत्री अनीता की मुलाकात भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से होगी। इस दौरान दोनों, भारत-कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मज़बूत करने पर चर्चा करेंगे।
58 वर्षीय अनीता, भारतवंशी हैं। उनका जन्म 20 मई, 1967 को कनाडा के नोवा स्कॉटिया प्रांत के केंटविल में हुआ था। उनके पिता का नाम सुंदरम विवेक आनंद और माता का नाम सरोज दौलत राम था, जिनकी अब मौत हो चुकी है। अनीता के पिता तमिलनाडु से थे और माता पंजाब से और दोनों ही डॉक्टर थे।