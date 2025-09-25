कनाडा की भारतवंशी विदेश मंत्री अनीता आनंद अगले महीने आएंगी भारत, दोनों देशों के संबंधों में मज़बूती पर रहेगा जोर

खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत (India) और कनाडा (Canada) के संबंधों में दरार पड़ गई थी। तत्कालीन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था, जिसे भारत ने झूठा और बेबुनियाद आरोप बताया था। इस मामले के बाद ही दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ गई थी। हालांकि मार्क कार्नी (Mark Carney) के कनाडा के नए पीएम बनने के बाद से ही उन्होंने दोनों देशों के संबंधों में सुधार के प्रयास शुरू कर दिए थे और इस साल जून में कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को शामिल होने का न्यौता दिया था। इस दौरान पीएम मोदी और कार्नी की मुलाकात भी हुई और दोनों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई थी। दोनों देशों के बिगड़े संबंधों में सुधार के लिए कनाडाई विदेश मंत्री भी भारत दौरे के लिए तैयार हैं।