Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कनाडाई पीएम कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मांगी माफी

Carney Apologises To Trump: कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगी है। क्या है इसकी वजह? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 01, 2025

Donald Trump and Mark Carney

Donald Trump and Mark Carney (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) और कनाडा (Canada) के संबंधों में हाल ही में काफी तनाव पैदा हो गया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने पड़ोसी देश कनाडा के साथ ट्रेड संबंधित सभी बातचीत खत्म करने का फैसला लिया और साथ ही कनाडा पर 10% टैरिफ बढ़ाने की भी धमकी दी थी। दोनों देशों के बीच सालों से काफी ट्रेड चल रहा है और ट्रंप के इस फैसले से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को झटका लगना तय है। इसी बीच कनाडा के पीएम मार्क कार्नी (Mark Carney) ने बताया कि उन्होंने ट्रंप से माफी मांग ली है।

कार्नी ने क्यों मांगी ट्रंप से माफी?

कुछ दिन पहले ही कनाडा में अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ एक एड दिखाया गया था। इसी एड से नाराज़ होकर ट्रंप ने कनाडा के साथ ट्रेड संबंधित सभी बातचीत खत्म करने का फैसला लेते हुए 10% टैरिफ बढ़ाने की भी धमकी दी थी। ऐसे में कार्नी ने इस एड के लिए ट्रंप से माफी मांगी है।

एड में ऐसा क्या था कि ट्रंप हुए नाराज़?

कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने ट्रंप के टैरिफ के विरोध में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन (Ronald Reagan) की एक पुरानी रेडियो संबोधन की क्लिप का इस्तेमाल करते हुए एड दिखाया जिसमें रीगन को टैरिफ की आलोचना करते सुना जा सकता है। इस एड के ज़रिए ओंटारियो प्रांत यह मैसेज देना चाहता था कि अमेरिकी टैरिफ गलत है और इसकी वजह से कनाडाई अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो रहा है। इसी एड से ट्रंप नाराज़ हो गए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Published on:

01 Nov 2025 12:38 pm

Hindi News / World / कनाडाई पीएम कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मांगी माफी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

RBI New Data: यूक्रेन युद्ध के बाद जॉर्जिया बना भारतीय मेडिकल छात्रों का नया ठिकाना, 5 गुना बढ़ा खर्च

Study Abroad Trends 2025
विदेश

बंकिम ब्रह्मभट्ट पर 500 मिलियन डॉलर के फर्जीवाड़े का आरोप, अमेरिका में किस कंपनी के साथ की धोखाधड़ी

Bankim Brahmbhatt
विदेश

पाकिस्तान में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें बढ़ीं, प्रति लीटर 100-200 नहीं इतने रूपए चुकाने होंगे

Petrol-Diesel
विदेश

पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के खिलाफ 11 मामलों में होगी वीडियो सुनवाई, पंजाब सरकार का आदेश

Imran Khan in jail
विदेश

तुर्की के रिसॉर्ट में लगी भीषण आग में 78 लोगों की मौत के मामले में 11 लोगों को आजीवन कारावास

Resort in Turkey catches fire
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.