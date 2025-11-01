कनाडाई पीएम कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मांगी माफी

अमेरिका (United States Of America) और कनाडा (Canada) के संबंधों में हाल ही में काफी तनाव पैदा हो गया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने पड़ोसी देश कनाडा के साथ ट्रेड संबंधित सभी बातचीत खत्म करने का फैसला लिया और साथ ही कनाडा पर 10% टैरिफ बढ़ाने की भी धमकी दी थी। दोनों देशों के बीच सालों से काफी ट्रेड चल रहा है और ट्रंप के इस फैसले से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को झटका लगना तय है। इसी बीच कनाडा के पीएम मार्क कार्नी (Mark Carney) ने बताया कि उन्होंने ट्रंप से माफी मांग ली है।