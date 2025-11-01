कनाडाई पीएम कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मांगी माफी

Donald Trump and Mark Carney (Photo - Washington Post)
अमेरिका (United States Of America) और कनाडा (Canada) के संबंधों में हाल ही में काफी तनाव पैदा हो गया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने पड़ोसी देश कनाडा के साथ ट्रेड संबंधित सभी बातचीत खत्म करने का फैसला लिया और साथ ही कनाडा पर 10% टैरिफ बढ़ाने की भी धमकी दी थी। दोनों देशों के बीच सालों से काफी ट्रेड चल रहा है और ट्रंप के इस फैसले से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को झटका लगना तय है। इसी बीच कनाडा के पीएम मार्क कार्नी (Mark Carney) ने बताया कि उन्होंने ट्रंप से माफी मांग ली है।
कुछ दिन पहले ही कनाडा में अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ एक एड दिखाया गया था। इसी एड से नाराज़ होकर ट्रंप ने कनाडा के साथ ट्रेड संबंधित सभी बातचीत खत्म करने का फैसला लेते हुए 10% टैरिफ बढ़ाने की भी धमकी दी थी। ऐसे में कार्नी ने इस एड के लिए ट्रंप से माफी मांगी है।
कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने ट्रंप के टैरिफ के विरोध में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन (Ronald Reagan) की एक पुरानी रेडियो संबोधन की क्लिप का इस्तेमाल करते हुए एड दिखाया जिसमें रीगन को टैरिफ की आलोचना करते सुना जा सकता है। इस एड के ज़रिए ओंटारियो प्रांत यह मैसेज देना चाहता था कि अमेरिकी टैरिफ गलत है और इसकी वजह से कनाडाई अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो रहा है। इसी एड से ट्रंप नाराज़ हो गए थे।
