Ceasefire Violation : क्या इजरायल अमेरिका का देगा साथ, ईरान पर अकेले या इजरायल के साथ करेगा जवाबी हमला

Ceasefire Violation Between US and Iran : अमेरिका और ईरान में सीजफायर समझौते के बावजूद अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। जबकि अमेरिका का कहना है कि ईरान ने उस पर हमला किया है। ईरान ने अमेरिकी की स्ट्राइक का सख्त जवाब दिया है और यूएस सैन्य बेस पर जोरदार हमला किया है । उधर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की बातों को नजरअंदाज कर यह कह चुके हैं कि वे अपने फैसले खुद लेंगे। अब इजरायल और लेबनान के बीच शांति वार्ता समझौता होने की संभावना है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान पर पहले की तरह इजरायल के साथ मिल कर हमला करेगा या अकेले ही हमला कर देगा।