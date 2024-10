विदेश में भारत और इस देश के उत्सव का एक साथ मज़ा, यहां सजे राम लीला और दुर्गा पूजा पंडाल

Indian festivals in the Netherlands: नीदरलैंड में भारतीय और डच उत्सव का एक साथ आनंद लिया जा सकता है। नीदरलैंड में नवरात्र पर गरबा और डांडिया के बाद राम लीला और दुर्गा पूजा के पंडाल सज गए हैं। इसमें प्रवासी भारतीय उत्साह से भागीदारी निभा रहे हैं।

Oct 10, 2024

Indian festivals in the Netherlands: भारत में आजकल जगह जगह राम लीला और दुर्गा पूजा के पंडाल नजर (indian festivals)आ रहे हैं । गरबा और डांडिया की खनक दूर तक सुनाई दे रही है। सारा भारत उत्सवमय हो गया है। भारत से हज़ारों मील दूर यूरोप में भी दुर्गा पूजा की तैयारी देखते ही बनती है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड (Netherlands news)की अध्यक्ष डॉ.ऋतु शर्मा ननंन पांडे ने सीधे नीदरलैंड से उत्सवों की (Festival of India in Netherlands)तैयारियों का आंखों देखा हाल बताया।

