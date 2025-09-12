चार्ली किर्क हत्याकांड में शामिल संदिग्ध की तस्वीरें जारी, राइफल और जूते के निशान भी मिले

एफबीआई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और कंजर्वेटिव नेता चार्ली किर्क की हत्या में शामिल एक संदिग्ध की तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में संदिग्ध अपराधी की काफी पास से ली गई तस्वीरें भी शामिल है, जिससे उसकी पहचान करना और आसान हो जाएगा। मामले की जांच कर रही टीम ने यह तस्वीरें जारी कर लोगों से संदिग्ध से जुड़ी जानकारी देने की अपील की है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को एक लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम देने का भी ऐलान किया है।
जारी की गई तस्वीरों में संदिग्ध को अमेरिकी झंडे वाली काली शर्ट के साथ नीले रंग की जिंस पहने हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति ने स्लेटी टोपी लगाई है और उसके कंधों पर एक काले रंग का बैग भी टांगा हुआ है। इन तस्वीरों को देखते हुए संदिग्ध की उम्र एक कॉलेज जाने वाले लड़के जितनी प्रतीत हो रही है। एफबीआई ने पहले भी इसी व्यक्ति की तस्वीरें जारी की थी जिसके बाद अब उसकी कुछ क्लोजअप तस्वीरें शेयर की गई है। इसके साथ ही एफबीआई ने एक जंगली इलाके से एक राइफल भी बरामद की है, जहां से शूटर भागा था। जांच टीम को संदिग्ध के जूते और बांह के निशान भी मिले है, जिसका भी अध्ययन किया जा रहा है।
एफबीआई ने अपने आधिकारिक हैंडल पर यह तस्वीरें जारी करते हुए लिखा कि, 10 सितंबर, 2025 को यूटा के ओरेम स्थित यूटा वैली यूनिवर्सिटी में चार्ली किर्क की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी में मददगार जानकारी देने वाले को 100,000 डॉलर तक का इनाम दिया जाएगा। 1-800-CALL-FBI पर संपर्क करें और फोटो और वीडियो भेजें।
किर्क की गुरुवार को यूटा राज्य में गोली मार कर हत्या कर दी गई है। किर्क वैली यूनिवर्सिटी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और तभी अचानक किसी ने उन्हें गोली मार दी गई। गोली लगते ही किर्क मंच पर गिर गए और बाद में अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है और ट्रंप खुद इस घटना से सदमे में है। किर्क को सम्मान देने के लिए ट्रंप ने रविवार शाम 6 बजे तक पूरे देश में सभी अमेरिकी झंडों को आधा झुकाने का आदेश दिया है।