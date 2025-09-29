चीन में भ्रष्टाचार पर पूर्व मंत्री को मौत की सजा: जायदाद जब्त, भारत में भ्रष्टाचार पर क्या नियम ​हैं लागू ?

China minister corruption: चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई (Strict Punishment) होने का एक और मामला सामने आया है। चीन के पूर्व कृषि मंत्री टैंग रेनजियान को रिश्वतखोरी (China minister corruption) के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है, जिसमें दो साल की मोहलत दी गई है। इसके अलावा उनकी सभी संपत्तियाँ जब्त कर ली जाएंगी और उन्हें आजीवन राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।यह सजा चीन की भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों का हिस्सा है, जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। टैंग पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर मोटी रिश्वत (Bribery) ली। इस तरह की सजा चीन में बड़े अधिकारियों के लिए असामान्य नहीं है, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कठोर कानून लागू किए गए हैं।