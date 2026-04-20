चीन से आ रहा था ईरानी जहाज, अमेरिका ने हॉर्मुज में गोलीबारी कर जबरन पकड़ा तो बौखला उठा ‘ड्रैगन’, जानें क्या कहा?

भारत जैसे देश जो अपना बड़ा तेल यहां से ही आयात करते हैं, उन पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। चीन ने कहा कि सभी पक्षों को आगे बढ़कर तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्हें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हॉर्मुज से सामान्य जहाजरानी फिर से शुरू हो सके।