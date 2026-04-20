ट्रंप के एक्शन से भड़का तेहरान: ओमान की खाड़ी में दागे ड्रोन, कच्चे तेल के दाम में लगी जबरदस्त आग

ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने अमेरिका की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब तक ईरान के तेल निर्यात पर लगी रोक और सैन्य दबाव नहीं हटाया जाएगा, तब तक वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता नहीं आ सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी दूसरों को रोककर अपनी सुरक्षा मुफ्त में नहीं पा सकता। अमेरिका का एक कूटनीतिक दल जल्द ही पाकिस्तान में शांति वार्ता की कोशिश करेगा। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस वार्ता से कोई समाधान निकलेगा।