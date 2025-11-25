भारत ने अरुणाचल प्रदेश की महिला के साथ प्रताड़ना पर दिखाईं आंखें, चीन ने आरोपों को नकारा

Arunachal Woman Shanghai Incident: भारत ने अरुणाचल प्रदेश की महिला के साथ बुरा बर्ताव होने पर चीन के समक्ष विरोध जताया तो उसने इन आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। इस संबंध में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने दावा किया कि भारतवंशी महिला के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने इसके उलट लीपापोती करते हुए कहा कि उसकी एयरलाइन ने उनके आराम करने, पानी पीने और खाना देने की पूरी व्यवस्था की थी। इस भारतीय महिला के प्रताड़ित होने के दावे के ठीक एक दिन बाद चीन ने मंगलवार को सभी आरोपों का खंडन किया। बीजिंग का कहना है कि उसके आप्रवासन अधिकारियों ने पूरी तरह कानून के दायरे में रह कर काम किया।