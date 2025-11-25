Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारत ने अरुणाचल प्रदेश की महिला के साथ प्रताड़ना पर दिखाईं आंखें, चीन ने आरोपों को नकारा

Arunachal Woman Shanghai Incident:शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल की पेमा थोंगडोक को पासपोर्ट में जन्म स्थान देख कर 18 घंटे रोका गया, चीन ने उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 25, 2025

Arunachal Woman Shanghai Incident

भारतवंशी म​हिला पेमा थोंगडोक। (फोटो : ANI,डिजाइन: पत्रिका)

Arunachal Woman Shanghai Incident: भारत ने अरुणाचल प्रदेश की महिला के साथ बुरा बर्ताव होने पर चीन के समक्ष विरोध जताया तो उसने इन आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। इस संबंध में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने दावा किया कि भारतवंशी महिला के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने इसके उलट लीपापोती करते हुए कहा कि उसकी एयरलाइन ने उनके आराम करने, पानी पीने और खाना देने की पूरी व्यवस्था की थी। इस भारतीय महिला के प्रताड़ित होने के दावे के ठीक एक दिन बाद चीन ने मंगलवार को सभी आरोपों का खंडन किया। बीजिंग का कहना है कि उसके आप्रवासन अधिकारियों ने पूरी तरह कानून के दायरे में रह कर काम किया।

भारतीय महिला लंदन से जापान जा रही थी

ध्यान रहे, ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय नागरिक पेमा वांगजोम थोंगडोक 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थीं। उनका सिर्फ तीन घंटे का ट्रांजिट था, जो 18 घंटे की हिरासत में बदल गया। उनका आरोप है कि आप्रवासन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को सिर्फ इसलिए “अमान्य” घोषित कर दिया, क्योंकि उसमें जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था।

अधिकारियों ने कानून के मुताबिक काम किया: निंग

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, “महिला के साथ कोई जबरदस्ती, हिरासत या उत्पीड़न नहीं हुआ। हमारे सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने कानून के मुताबिक काम किया और उनके वैध हितों की पूरी रक्षा की।”

हम अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं देते: चीन

माओ निंग ने अरुणाचल पर पुराना दावा दोहराते हुए कहा, “ज़ांगनान चीन का क्षेत्र है। हम भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं देते।”

भारत ने दो टूक कह दी थी अपनी बात

इधर नई दिल्ली में सूत्रों के अनुसार भारत ने उसी दिन (21 नवंबर) बीजिंग और दिल्ली दोनों जगह चीन के सामने कड़ा औपचारिक विरोध दर्ज कराया। भारत ने साफ तौर पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश निर्विवाद रूप से भारतीय क्षेत्र है और वहां के नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट के साथ दुनिया में कहीं भी आने-जाने का पूरा अधिकार है।

महिला को रात को जापान भेजा गया था

शंघाई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने भी स्थानीय स्तर पर भी यह मामला उठाया और वहां फंसी हुई महिला यात्री की पूरी मदद की। आखिरकार देर रात की फ्लाइट से उन्हें जापान भेजा गया।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूरी घटना शेयर की

इस बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसे “गहरा सदमा और भारतीय नागरिकों की गरिमा का अपमान” बताया। सोशल मीडिया पर पेमा थोंगडोक ने प्रधानमंत्री मोदी, सीएम खांडू और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को टैग करते हुए पूरी घटना शेयर की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

चीन समाचार

एनआरआई स्पेशल

Updated on:

25 Nov 2025 07:15 pm

Published on:

25 Nov 2025 07:11 pm

Hindi News / World / भारत ने अरुणाचल प्रदेश की महिला के साथ प्रताड़ना पर दिखाईं आंखें, चीन ने आरोपों को नकारा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत लहरों को चीरते हुए दुश्मन के छक्के छुड़ाएगा, मोरक्को सिखाएगा समंदर में जंग के गुर

India Morocco Naval Cooperation
विदेश

ट्रंप का बड़ा ऐलान: मुस्लिम ब्रदरहुड के कई चैप्टर आतंकी संगठन घोषित, जानें क्या है हमास से कनेक्शन !

Muslim Brotherhood Terrorist Designation
विदेश

अफगान प्रवासियों पर पाकिस्तान का जुर्म: आधी रात 200 परिवारों के घर उजाड़े, लोगों को पीटा और हिरासत में लिया

Afghan migrants
विदेश

पाकिस्तान में आतंकी हमलों में तेज़ी, 2025 में अब तक 2,414 लोगों की मौत KP-बलूचिस्तान सबसे प्रभावित

Pakistan Terror Attack
विदेश

कहीं आप भी तो नहीं हैं FOFO के शिकार ? खुद से पूछें ये सवाल

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.