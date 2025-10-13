Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका से ट्रेड वॉर नहीं चाहता चीन, पर ट्रंप से डरकर पीछे नहीं हटेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर एक्स्ट्रा 100% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। हालांकि चीन ने इस पर साफ कर दिया है कि वो, अमेरिका से ट्रेड वॉर नहीं चाहता, लेकिन ट्रंप से डरकर पीछे भी नहीं हटेगा।

2 min read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 13, 2025

Donald Trump and Xi Jinping

Donald Trump and Xi Jinping (Photo - IANS)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर चीन (China) पर 'टैरिफ बम' फोड़ा है। ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा 100% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। यह 1 नवंबर से लागू होगा। इसके बाद चीन पर 130% टैरिफ हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने पहले से ही चीन पर 30% टैरिफ लगाया हुआ है। एक्स्ट्रा 100% टैरिफ वाली कैटेगरी में अर्धचालक, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, चुम्बक और रेयर अर्थ मिनरल्स शामिल हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने 'अहम सॉफ्टवेयर' निर्यात को भी सीमित कर दिया है।

अमेरिका से ट्रेड वॉर नहीं चाहता चीन

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने ट्रंप के एक्स्ट्रा टैरिफ के फैसले पर जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ की अवधारणा का दुरुपयोग कर रहा है और सेमीकंडक्टर सहित कई क्षेत्रों में चीन पर गलत टैरिफ थोप रहा है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि चीन, अमेरिका से ट्रेड वॉर नहीं चाहता।

ट्रंप से डरकर पीछे भी नहीं हटेगा चीन

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भले ही उनका देश, अमेरिका से ट्रेड वॉर नहीं चाहता है लेकिन वो, ट्रंप से डरकर पीछे भी नहीं हटेगा। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका गलत राह पर चला, तो चीन वैध हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाएगा। चीन की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि मानवीय और आपात उद्देश्यों के लिए पात्र निर्यातकों को लाइसेंस दिए जाएंगे।

  • अचानक फिर बदले ट्रंप के सुर

चीन के मामले पर ट्रंप के सुर अचानक फिर बदल गए हैं। चीन पर एक्स्ट्रा 100% टैरिफ लगाने वाले ट्रंप ने अब चीन के बारे में एक नया बयान दे दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, "चीन की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए हाल ही में एक बुरा पल रहा। वह अपने देश में मंदी नहीं चाहते, और न ही मैं। अमेरिका, चीन की मदद करना चाहता है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता।"

ये भी पढ़ें

न्यूज़ीलैंड के शख्स की गज़ब कारस्तानी, रखा दुनिया का सबसे लंबा नाम
विदेश
New Zealand man changes his name to world's longest name

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

13 Oct 2025 11:39 am

Hindi News / World / अमेरिका से ट्रेड वॉर नहीं चाहता चीन, पर ट्रंप से डरकर पीछे नहीं हटेगा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

न्यूज़ीलैंड के शख्स की गज़ब कारस्तानी, रखा दुनिया का सबसे लंबा नाम

New Zealand man changes his name to world's longest name
विदेश

ऑस्ट्रेलियाई महिला पुलिस अफसर ने लगाए एक घंटे में 733 पुल-अप्स, बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

Australian police officer doing pull-ups
विदेश

जल्द ही हमास करेगा बंधकों की रिहाई शुरू, इज़रायल भी करेगा फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद

Hamas to release hostages
विदेश

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आईं भारत, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री गोयल से करेंगी मुलाकात

Anita Anand welcomed by Nagaraj Naidu
विदेश

यूक्रेन को सबसे खतरनाक हथियार देने जा रहे ट्रंप! पुतिन को दे डाली खुली चेतावनी, बोले- अब युद्ध नहीं रोका तो…

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.