अमेरिका से ट्रेड वॉर नहीं चाहता चीन, पर ट्रंप से डरकर पीछे नहीं हटेगा

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर चीन (China) पर 'टैरिफ बम' फोड़ा है। ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा 100% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। यह 1 नवंबर से लागू होगा। इसके बाद चीन पर 130% टैरिफ हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने पहले से ही चीन पर 30% टैरिफ लगाया हुआ है। एक्स्ट्रा 100% टैरिफ वाली कैटेगरी में अर्धचालक, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, चुम्बक और रेयर अर्थ मिनरल्स शामिल हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने 'अहम सॉफ्टवेयर' निर्यात को भी सीमित कर दिया है।