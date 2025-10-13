न्यूज़ीलैंड के शख्स की गज़ब कारस्तानी, रखा दुनिया का सबसे लंबा नाम

New Zealand man changes his name to world's longest name (Photo - Guinness World Records on social media)
दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हटके और गज़ब काम करने से पीछे नहीं हटते। अक्सर ही ऐसा करने वाले लोगों का नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records) में भी दर्ज हो जाता है। ऐसा ही कुछ न्यूज़ीलैंड (New Zealand) के एक शख्स ने भी किया। उसने अपना नाम बदलकर कुछ ऐसा कर लिया कि नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया।
न्यूज़ीलैंड के लॉरेंस वॉटकिंस (Laurence Watkins) ने दुनिया का सबसे लंबा नाम रखने के लिए 1990 में अपना नाम कानूनी तौर पर बदल लिया। उसने अपने नाम में 2,253 अलग-अलग ‘क्रिश्चियन नेम’ जोड़ लिए, जिनका हर शब्द अपने आप में एक नाम है। उसकी इस अजीबोगरीब पहल से उसका नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया।
वॉटकिंस का नाम इतना लंबा है कि किसी भी आधिकारिक फॉर्म, बैंक डॉक्यूमेंट या आइडी कार्ड में पूरा नहीं लिखा जा सकता। शादी के समय जब पूरा नाम पढ़ा गया तो समारोह करीब 20 मिनट तक रुका रहा।
वॉटकिंस ने बताया कि उसे दुनिया की हर संस्कृति के नामों को अपने नाम में जोड़ने का जुनून था ताकि यह नाम 'मानव विविधता का प्रतीक' बन सके। हालांकि इस विचित्र रिकॉर्ड के बाद न्यूज़ीलैंड सरकार को नाम परिवर्तन के नियमों में बदलाव करना पड़ा ताकि कोई और इतनी लंबा नाम न रख सके।
