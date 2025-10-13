न्यूज़ीलैंड के शख्स की गज़ब कारस्तानी, रखा दुनिया का सबसे लंबा नाम

दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हटके और गज़ब काम करने से पीछे नहीं हटते। अक्सर ही ऐसा करने वाले लोगों का नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records) में भी दर्ज हो जाता है। ऐसा ही कुछ न्यूज़ीलैंड (New Zealand) के एक शख्स ने भी किया। उसने अपना नाम बदलकर कुछ ऐसा कर लिया कि नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया।