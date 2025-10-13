Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

न्यूज़ीलैंड के शख्स की गज़ब कारस्तानी, रखा दुनिया का सबसे लंबा नाम

न्यूज़ीलैंड के एक शख्स ने एक ऐसी गज़ब कारस्तानी की जिससे उसका नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। क्या है यह रिकॉर्ड? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 13, 2025

New Zealand man changes his name to world's longest name

New Zealand man changes his name to world's longest name (Photo - Guinness World Records on social media)

दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हटके और गज़ब काम करने से पीछे नहीं हटते। अक्सर ही ऐसा करने वाले लोगों का नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records) में भी दर्ज हो जाता है। ऐसा ही कुछ न्यूज़ीलैंड (New Zealand) के एक शख्स ने भी किया। उसने अपना नाम बदलकर कुछ ऐसा कर लिया कि नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया।

रखा दुनिया का सबसे लंबा नाम

न्यूज़ीलैंड के लॉरेंस वॉटकिंस (Laurence Watkins) ने दुनिया का सबसे लंबा नाम रखने के लिए 1990 में अपना नाम कानूनी तौर पर बदल लिया। उसने अपने नाम में 2,253 अलग-अलग ‘क्रिश्चियन नेम’ जोड़ लिए, जिनका हर शब्द अपने आप में एक नाम है। उसकी इस अजीबोगरीब पहल से उसका नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया।

कितना लंबा है वॉटकिंस का नाम?

वॉटकिंस का नाम इतना लंबा है कि किसी भी आधिकारिक फॉर्म, बैंक डॉक्यूमेंट या आइडी कार्ड में पूरा नहीं लिखा जा सकता। शादी के समय जब पूरा नाम पढ़ा गया तो समारोह करीब 20 मिनट तक रुका रहा।

सरकार को बदलने पड़ गए नियम

वॉटकिंस ने बताया कि उसे दुनिया की हर संस्कृति के नामों को अपने नाम में जोड़ने का जुनून था ताकि यह नाम 'मानव विविधता का प्रतीक' बन सके। हालांकि इस विचित्र रिकॉर्ड के बाद न्यूज़ीलैंड सरकार को नाम परिवर्तन के नियमों में बदलाव करना पड़ा ताकि कोई और इतनी लंबा नाम न रख सके।

ये भी पढ़ें

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आईं भारत, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री गोयल से करेंगी मुलाकात
विदेश
Anita Anand welcomed by Nagaraj Naidu

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

13 Oct 2025 11:20 am

Published on:

13 Oct 2025 11:12 am

Hindi News / World / न्यूज़ीलैंड के शख्स की गज़ब कारस्तानी, रखा दुनिया का सबसे लंबा नाम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका से ट्रेड वॉर नहीं चाहता चीन, पर ट्रंप से डरकर पीछे नहीं हटेगा

Donald Trump and Xi Jinping
विदेश

ऑस्ट्रेलियाई महिला पुलिस अफसर ने लगाए एक घंटे में 733 पुल-अप्स, बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

Australian police officer doing pull-ups
विदेश

जल्द ही हमास करेगा बंधकों की रिहाई शुरू, इज़रायल भी करेगा फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद

Hamas to release hostages
विदेश

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आईं भारत, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री गोयल से करेंगी मुलाकात

Anita Anand welcomed by Nagaraj Naidu
विदेश

यूक्रेन को सबसे खतरनाक हथियार देने जा रहे ट्रंप! पुतिन को दे डाली खुली चेतावनी, बोले- अब युद्ध नहीं रोका तो…

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.